Lucemburský Okresní soud rozhodl, že exekuční řízení společnosti Diag Human proti energetické společnosti ČEZ může pokračovat. Otázku, zda je ČEZ součástí českého státu, ponechal otevřenou.
Soud v Lucembursku ve zkráceném řízení zamítl návrh společnosti ČEZ na úplné zrušení exekučního řízení, které proti ní v polovině zahájila firma Čechošvýcara Josefa Štávy Diag Human.
Lucemburské úřady na popud Diag Human zablokovaly 16. září podíly ve firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet.
Energetická skupina krok lucemburských úřadů následně označila za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou nemá nic společného a napadla jej žalobou. Tu nyní soud odmítl.
„Společnost Diag Human toto rozhodnutí lucemburského okresního soudu vítá,” komentuje to v oficiální reakci Diag Human.
Verdikt padl již 20. listopadu. Podle něj musí ČEZ uhradit náklady tohoto řízení.
Diag Human: Soud odmítl vyjmout společnost ČEZ z našeho exekučního řízení a uznal, že náš případ si zaslouží důkladné posouzení ve věci samé.
Exekuci proti firmám ČEZ v Lucembursku tak nadále zůstává v platnosti.
Jde o součást snah Diag Human domoct se naplnění rozhodčího nálezu proti České republice. To firmě Josefa Šťávy přiznává nárok na více než 17 miliard korun (respektive 722 milionů eur včetně úroků a nákladů).
„Jde o procesní rozhodnutí, které nevypovídá o meritu věci. Soud se nevypořádal s otázkou, zda má být majetek ČEZ v Lucembursku zmrazen. Pouze konstatoval, že tato otázka přesahuje rámec zkráceného řízení. Řízení pokračuje a my jsme přesvědčeni o tom, že argumentace protistrany je nepodložená a hodláme to prokázat v rámci dalších procesních kroků," řekl na dotaz HlídacíPes.org mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Podle právních zástupců Diagu Human soud „shledal, že argumenty společnosti Diag Human nelze odmítnout jako zjevně neopodstatněné”. Soud tedy nevyloučil, že ČEZ, který z 69,78 % vlastní Česká republika, je „odvozeným subjektem českého státu”.
„Soud odmítl vyjmout společnost ČEZ z našeho exekučního řízení a uznal, že náš případ si zaslouží důkladné posouzení ve věci samé. Těšíme se na předložení našich důkazů a nadále jsme odhodláni vymáhat dlužnou částku,“ komentuje to v oficiálním sdělení Diag Human.
Po vydání textu jsme doplnili vyjádření společnosti ČEZ, pozn. red.