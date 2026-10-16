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Muffiny bez mouky a tuku: Jednoduchá sladká svačina, která zachutná dětem i dospělým

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Když potřebuji rychlou snídani nebo svačinu, po které nezůstane v kuchyni hromada nádobí, dělám tyhle muffiny bez mouky a tuku. Základ tvoří tvaroh, vejce, trochu pudinkového prášku a ovoce, takže jsou příjemně vláčné, jemné a dobře drží tvar. U nás doma mizí ještě vlažné a děti si je nosí i druhý den do školy.
Obrázek k receptu na Mufiny bez mouky a tuku: jednoduchá sladká svačina, která zachutná dětem i dospělým

Obrázek k receptu na Mufiny bez mouky a tuku: jednoduchá sladká svačina, která zachutná dětem i dospělým

Zdroj: Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, se souhlasem, Recept na Mufiny bez mouky a tuku: jednoduchá sladká svačina, která zachutná dětem i dospělým
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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