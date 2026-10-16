Muffiny bez mouky a tuku: Jednoduchá sladká svačina, která zachutná dětem i dospělým

Když ráno spěchám nebo chci nachystat svačinu bez hromady špinavého nádobí, sahám po těchto muffinech bez mouky a tuku. Jejich základ je jednoduchý: tvaroh, vejce, trochu pudinkového prášku a ovoce. Díky tomu zůstanou vláčné, jemné a po upečení se nerozpadají. U nás doma většinou zmizí ještě teplé, pár kusů si děti berou druhý den do školy.
Podobné recepty se teď objevují docela často. Jednou jsou to
snídaňové muffiny, jindy bez mouky s banánové kousky jogurtem nebo verze s mrkví, jablkem a ořechy. Po několika pokusech se mi ale doma nejvíc osvědčila tvarohová varianta bez přidaného tuku. Není na ní moc co pokazit. Směs se promíchá, rozdělí do formy a za chvíli je upečeno. Muffiny bez mouky mají v kuchyni své pevné místo
Na sociálních sítích je vidět, že bezmoučné muffiny už nejsou jen náhradní řešení pro chvíle, kdy dojde mouka. Některé recepty stojí na
banánu a řeckém jogurtu, jiné kombinují tvaroh, mrkev, jablko a ořechy, další se tváří jako hutnější snídaňová varianta. Všechny ale pracují podobně: místo klasického těsta využívají suroviny, které jsou samy o sobě vlhčí a po upečení drží pečivo pohromadě. Recept na vychytané muffiny bez mouky a tuku
Doba přípravy: 10 minut Doba pečení: 25 až 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 10 až 12 muffinů Ingredience pro přípravu 500 g odtučněného tvarohu 4 vejce velikosti M 100 g ovoce podle chuti 1 balení vanilkového nebo smetanového pudinkového prášku 3 lžíce moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru, pokud chcete špetka soli Postup přípravy vláčných muffinů bez mouky a tuku
1. Troubu zapněte na 180 °C a nachystejte si formu na muffiny. Jestli nemáte silikonovou, dejte do důlků papírové košíčky, případně je jen lehce vytřete.
2. Do větší mísy dejte tvaroh, přidejte vejce, moučkový cukr a špetku soli. Metličkou nebo stěrkou směs promíchejte, až bude hladká a spíš hustší.
3. Vsypte pudinkový prášek a podle chuti i vanilku. Ještě jednou pořádně promíchejte, aby v těstě nezůstaly suché hrudky. Směs bude řidší než běžné muffinové těsto, nelekejte se toho.
4. Ovoce omyjte a podle potřeby nakrájejte na menší kousky. U nás se nejčastěji dávají borůvky, maliny nebo drobně pokrájené meruňky. Hodně šťavnaté ovoce je dobré lehce osušit papírovou utěrkou.
5. Ovoce přidejte do tvarohové směsi a už jen krátce zamíchejte. Dlouhé míchání není potřeba, zvlášť u malin, které se rychle rozmačkají. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Příprava těsta na mufiny.
6. Těsto rozdělte do formy asi do tří čtvrtin výšky. Chcete-li hezčí povrch, položte na každý muffin ještě pár kousků ovoce. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Pečení mufin ve formě
7. Pečte v předehřáté troubě zhruba 25 až 30 minut. Hotové muffiny na povrchu lehce zezlátnou a střed se při opatrném zatřesení formou už nebude výrazně třást.
8. Po upečení je nechte asi 10 minut stát ve formě. Teprve potom je přesuňte na mřížku. Nejlepší jsou ještě trochu vlažné, ale do druhého dne v lednici vydrží bez problémů. Dávám je tam přikryté. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Chlazení mufin po upečení na mřížce. Rady k pečení a malá obměna, která doma funguje nejlépe U výrazně kyselého ovoce můžete místo 3 lžic cukru použít 4 lžíce. Se sladkými borůvkami mi obvykle stačí původní množství. Do těsta se dá přidat i najemno nastrouhané jablko nebo mrkev. Podobné kombinace se objevují i u jiných bezmoučných muffinů a směs je pak ještě vláčnější. Když z nich chci udělat vydatnější snídani, dám navrch po upečení lžičku bílého jogurtu. Děti si je ale stejně nejraději vezmou jen tak do ruky.
Pokud víte, že muffiny povezete dětem do školy nebo je berete na výlet, upečte je klidně večer předem a nechte úplně vychladnout. Druhý den lépe drží tvar a méně se lepí na papírový košíček.
Někdy nahradím část ovoce rozmačkaným banánem , podobně jako u dalších bezmoučných muffinů, které se připravují z vajec, banánu a jogurtu. Výsledek je sladší a cukru pak stačí méně. Když mám chuť na výraznější verzi, přisypu do směsi lžíci nasekaných vlašských ořechů . Udělají trochu jinou strukturu a chuť je plnější.
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Zdroj a fotky: Autorský text redakce Cooky.cz, publikováno se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca