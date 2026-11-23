Když dostanu chuť na něco opravdu poctivého a voňavého, u čeho si člověk hezky procvičí ruce i trpělivost, sáhnu po domácím
taženém . Mám ráda ten okamžik, kdy se těsto pod prsty poddává, roztahuje do tenoučkého plátu a nakonec se po upečení krásně křupavě rozpadá na talíři. Vůně štrůdlu , skořice sladkých jablek, a rozpuštěného másla dokáže okamžitě přivolat tu rumových rozinek nejkrásnější domácí pohodu.
Ačkoliv to na první pohled může vypadat jako velká
cukrářská alchymie, s trochou klidu a pomoučněnou utěrkou to zvládnete naprosto skvěle.
Můj tip zní: Vytvarovaný bochánek těsta před zabalením do fólie lehce potřete olejem a dopřejte mu odpočinek v lednici klidně až do druhého dne, protože se pak bude mnohem lépe vytahovat do tenka bez trhání. Recept na tažený jablečný závin
Celkový čas přípravy a pečení: 160 minut Ingredience potřebné k přípravě
Tažené těsto: 300 g hladké mouky 1 špetka soli 1 vejce 125 ml vlažné vody 1 kávová lžička octa 1 polévková lžíce sádla 1 lžička oleje (na potření bochánku)
Jablečná náplň a dokončení: 1,5 kg jablek 100 g strouhanky 50 g strouhaného kokosu 80 g krystalového cukru 20 g vanilkového cukru 2 lžičky mleté skořice 80 g rumových rozinek 80 g vlašských ořechů 120 g rozpuštěného másla 3 lžíce hladké mouky (na posypání utěrky) Postup při přípravě taženého štrůdlu
1. Do mísy
nasypte hladkou mouku, přidejte špetku soli, vejce, vlažnou vodu, ocet a sádlo.
2. Všechny suroviny
vypracujte v hladké a pružné těsto, ze kterého vytvarujte úhledný bochánek.
3. Bochánek
potřete olejem, zabalte do potravinářské fólie a nechte odležet v ledničce minimálně hodinu nebo klidně až jeden den.
4. Odleželé těsto
rozdělte na čtyři stejné díly.
5. Na prkénko
rozprostřete čistou utěrku, zasypejte ji hladkou moukou, položte první díl těsta a lehce ho rozválejte.
6. Těsto
vezměte do rukou, opatrně s ním pohazujte a roztahujte ho do stran.
7. Plát
položte zpět na utěrku a prsty ho ještě opatrně vytahujte do šířky, aby bylo těsto tenké jako papír.
8. Celý plát těsta
potřete rozpuštěným máslem a do jeho spodní třetiny nasypte strouhanku, případně také kokos.
Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý přítel, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce
9. Na strouhanku
naskládejte nakrájená jablka, která jste osladili krystalovým a vanilkovým cukrem, ochutili skořicí, rumovými rozinkami a případně i ořechy.
10. Horní třetinu těsta
potřete máslem, aby se závin při zavinutí dobře spojil a neotevíral.
11. Pomocí utěrky
těsto opatrně zaviňte do pevného závinu a přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
12. Stejným způsobem
zpracujte i zbývající tři díly těsta a náplně.
13. Každý závin
potřete rozpuštěným máslem, vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte přibližně 40 minut dozlatova. Foto: Cooky.cz, recept na tažený štrůdl Tipy redakce: Kapka octa v těstě: Ocet pomůže udržet těsto krásně pružné, takže se při vytahování nebude snadno trhat. Podložení utěrkou: Práce na čisté utěrce posypané moukou vám výrazně usnadní opatrné roztahování i samotné zavinutí závinu. Ochrana před šťávou: Strouhanka nebo kokos na spodní vrstvě těsta spolehlivě nasají přebytečnou šťávu z jablek,aby těsto zůstalo křupavé. Spojení okrajů: Potření horního okraje máslem před zavinutím pomůže těsto hezky uzavřít, aby náplň nevytekla ven. Průběžné maštění máslem: Potření rozpuštěným máslem před pečením i po vytažení z trouby dodá štrůdlu krásnou barvu a jemný lesk.
Domácí mini záviny s jablky a rozinkami: Jednoduchý recept na malé štrúdly ke svačince
Jablečné řezy s citronovým těstem: Jemné těsto, ovocná chuť a skořicová vůně, která láká ke stolu