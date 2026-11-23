Vysočina má olympijskou medailistku. Alice vybojovala první stříbro pro české taekwondo
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Vysočina má olympijskou medailistku. Alice vybojovala první stříbro pro české taekwondoZdroj: Český svaz taekwondo
Článek byl publikován 23.11.2026 18:27
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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