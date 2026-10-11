Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Stáli frontu, aby si mohli nakoupit sami. První sámoška byla senzace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První československá samoobsluha otevřela na Žižkově 1. června 1955. Košík změnil výběr zboží, jeho dostupnost však závisela na vybavení a dodávkách.
Nízká prodejní budova s proskleným průčelím, trafikou a kontejnery v popředí.

Nízká prodejní budova s proskleným průčelím, trafikou a kontejnery v popředí.

Zdroj: Ria / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:24

Reklama
Další články z Retro Radar
Jeden z největších strojírenských trháků socialismu vyrostl na americké licenci. Inženýři z ČKD na ní postavili absolutního světového rekordmana
Jeden z největších strojírenských trháků socialismu vyrostl na americké licenci. Inženýři z ČKD na ní postavili absolutního světového rekordmana
Kofolu vyvinuli farmaceuti. Slavná limonáda začala v laboratoři
Kofolu vyvinuli farmaceuti. Slavná limonáda začala v laboratoři

Sirup Kofo vznikl ve farmaceutickém výzkumu. Rekonstrukce odděluje práci Blažkova týmu, zavedení výroby v...

Fenomén céčka. Z háčků na závěsy se stala v osmdesátých letech školní měna i hazardní hra na čáru
Fenomén céčka. Z háčků na závěsy se stala v osmdesátých letech školní měna i hazardní hra na čáru

Příběh plastových céček v socialistickém Československu. Jak se z nechtěných závěsů proti hmyzu stala v...

Zatímco Češi surfovali na internetu, pod Prahou létaly dopisy v trubkách. Zastavila je až povodeň
Zatímco Češi surfovali na internetu, pod Prahou létaly dopisy v trubkách. Zastavila je až povodeň

Pražská potrubní pošta fungovala více než sto let a ještě na přelomu tisíciletí v ní stlačený vzduch hnal...

Blackout i bez zelené energie: V lednu 1979 stačilo mokré uhlí a republika stála
Blackout i bez zelené energie: V lednu 1979 stačilo mokré uhlí a republika stála

Když na přelomu let 1978 a 1979 klesla teplota během jediné noci o třicet stupňů, socialistické...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.