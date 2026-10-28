Kometa ztratila dvoubrankové vedení. Třinec rozhodl v prodloužení

Hokejisté Třince otočili vývoj zápasu 15. kola extraligy v Brně, kde prohrávali 1:3, a vybojovali v prodloužení vítězství 4:3. Slezané po vítězné trefě Mariana Adámka bodovali i v šestém zápase sezony venku a v čele tabulky mají náskok devíti bodů na druhé Pardubice. Třemi body za gól a dvě asistence dnes k výhře Ocelářů přispěl Libor Hudáček. Domácí poskočili v tabulce na osmé místo.
Kometa se vrátila do domovské areny po třech venkovních zápasech a začala ve svižném tempu. Lépe bruslila a byla blíže k otevření skóre, jenže přečíslení Fleka s Pospíšilem skončilo střelou slovenského hokejisty těsně nad.
Kometě vzalo vítr z plachet první vyloučení, už za půl minuty početní převahy zakončil rychlou kombinaci z předbrankového prostoru Libor Hudáček. Trefil se popáté v sezoně.
Po inkasované brance pokračovali Brňané v ofenzivním pojetí, naráželi ale na dobře organizovanou obranu Ocelářů, což ve 12. minutě potvrdil Adámek zblokováním Flekovy střely. Brněnský kapitán se přesto dočkal vyrovnávací trefy. Při přečíslení střílel Witkowski z mezikruží, Mazanec, který nahradil mezi tyčemi Kacetla, puk jen vyrazil a Flek jej poslal do sítě. Do přestávky stihlo Brno překlopit vedení na svoji stranu, poté co Zábranského tečovaná střela se od Kuncovy nohy odrazila do třinecké sítě.
Od druhé třetiny museli Slezané řešit problémy v sestavě: odstoupil obránce Marinčin a při absenci potrestaného Kocha a na poslední chvíli i Pyrochty se na beka přesunul Hrehorčák. I tak zvýšili Oceláři útočné úsilí a hra se vyrovnala, ale také na chvíli ztratila spád a tempo. Třinečtí vytvořili ve 27. minutě závar před brněnskou brankou, Rabčan ho vyřešil.
Brno pak zvýšilo náskok. Ilomäki vybojoval za brankou puk, Pospíšil ho nabil najíždějícímu Witkowskému a obránce Komety propálil vše, co mu stálo v cestě za třetí sezonní trefou.
Třinec ve 32. minutě skóroval zásluhou Ondřeje Kovařčíka, jenže Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli možnému ofsajdu Třince při přechodu modré čáry. Uspěla a vedení Brna zůstalo dvoubrankové. Ne však na dlouho. Třinci se vyplatil důraz před brankou Rabčana. Hrehorčákova střela propadla do brankoviště, jako první se ho ujal Růžička a poslal jej do sítě. Čtyřicetiletý útočník tak dosáhl na metu 700 kanadských bodů v české extralize.
Ve třetí třetině mohl navýšit náskok domácích Pospíšil, Kometa pak nevyužila ani dvě přesilové hry a musela čelit narůstající snaze Ocelářů o vyrovnání. To přišlo v 54. minutě z hole nečekaného střelce. Po pravém křídle ujel Hudáček, před brankou našel Aubrechta a ten druhou brankou v sezoně srovnal na 3:3.
V 59. minutě mohl urvat tříbodový zisk pro Brno Hynek Zohorna, jenže zblízka nedal. Duel tak šel do prodloužení. Nejprve měli šance Ondřej Kovařčík a Hynek Zohorna, ale nakonec rozhodl po přečíslení Marian Adámek. Rozhodl v čase 61:33. Třinec vyhrál nad Kometou i druhý duel sezony.
HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 17. Flek (Witkowski, K. Pospíšil), 19. Kunc (Zábranský, Kollár), 28. Witkowski (K. Pospíšil) - 8. L. Hudáček (Daňo, M. Kovařčík), 36. M. Růžička, 54. Aubrecht (L. Hudáček, Daňo), 62. Adámek (M. Růžička, L. Hudáček). Rozhodčí: Ondráček II, Schenel - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, D. Mikyska, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Rayen Petrovický, D. Musil, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, D. Voženílek, Kurovský - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.