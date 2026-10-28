Barbar Conan: Vystřižené scény, útěk před agresivními psy a krev ředěná vodkou

Barbar Conan, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Barbar Conan, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Barbar Conan, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Barbar Conan, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
Ve fantasy snímku Barbar Conan z roku 1982 bojovali herci s velkými mrazy, které štáb donutily k netradičnímu řešení. Umělou krev začali filmaři míchat s vodkou a brzy zjistili, že komparzisté tekutinu místo plivání polykají a chodí si pro další dávky. Krutý otrokář stvořil neporazitelného válečníka
Vesnice Conana (Arnold Schwarzenegger) je přepadena a vyvražděna kultem vedeným Thulsou Soudcem (James Earl Jones). Chlapec přežije patnáct let vyčerpávající otrocké dřiny u obrovského žentouru, než je prodán jako gladiátor. V arénách se naučí bojovým uměním a po svém propuštění se vydává do pustiny hledat odplatu. Na cestě se k němu přidají zloděj Subotai (Gerry Lopez) a válečnice Valeria (Sandahl Bergman), se kterými se pokusí proniknout do nepřátelské pevnosti.
Když Conan na začátku svého putování najde v podzemní hrobce starodávný meč mrtvého krále, pohybuje se v kulisách s nečekaně reálným základem. V roce 2026 objevili španělští archeologové nedaleko místa natáčení této scény skutečnou, šest tisíc let starou kruhovou kryptu. Od filmové verze se lišila pouze tím, že ukrývala desítky lidských těl místo jednoho.
Útěk před agresivními psy a zlomená noha kaskadéra
Režisér John Milius nemohl kvůli nedostatku vhodných dvojníků využívat kaskadéry pro hlavní hvězdy, a tak Schwarzenegger se Sandahl Bergmanovou natáčeli nebezpečné scény sami. Při útěku před psy šlo hlavnímu herci doslova o zdraví, protože zvířata byla podle režiséra velmi agresivní a napadla i vlastního trenéra. Schwarzenegger při snaze uniknout psí smečce spadl ze skály a poranil si záda.
O zranění nebyla nouze ani u skutečných kaskadérů, kteří mimo jiné dostávali příplatky za to, když na zemi zůstali po zásahu ležet dostatečně dlouho. Kaskadér Terry Leonard si při pádu do prázdných papírových krabic zlomil nohu. Podle Schwarzeneggera se riskantním skokem snažil zapůsobit na Bergmanovou. Jeho snaha se vyplatila, protože dvojice po tomto incidentu začala randit.
Krev ředěná vodkou a skutečné šípy nad hlavou
Natáčení ve Španělsku provázelo chladné počasí, které komplikovalo používání umělé krve. Filmaři museli hustý koncentrát ředit místo vody vodkou, aby tekutina nezamrzala. Během scén, kdy měli herci krev po zásahu plivat, ji místo toho polykali a následně si k maskérům chodili pro další příděly.
Režisér Milius riskoval i v dalších záběrech. Během scény s obřím hadem osobně střílel skutečné šípy těsně nad Schwarzeneggerovu hlavu, protože štáb vyhodnotil, že je z celého týmu nejlepším lukostřelcem. Velký důraz na detail tvůrci projevili u scény u Stromu utrpení. Herec sice kousl do mechanického supa, loutka ale byla potažená peřím ze skutečného mrtvého ptáka.
Nepoužitelné meče a cenzura hercova přízvuku
Zbraně představovaly pro herce značnou fyzickou zátěž. Schwarzenegger trénoval tři měsíce s pětikilovým mečem, který vyšel na deset tisíc dolarů. Protože byly tyto ocelové zbraně příliš těžké a nevyvážené pro bojové scény, filmaři je využívali jen v detailních záběrech. Akční střety herci natáčeli s lehčími kopiemi z hliníku a sklolaminátu.
Rakouský herec musel navíc bojovat se svým silným přízvukem, kvůli kterému navštěvoval hlasového kouče. Milius ho původně plánoval využít i jako vypravěče celého příběhu, ale zástupci studia Universal tento nápad z obavy o srozumitelnost zamítli a roli svěřili japonskému herci Makovi. O svůj hlas přišel v postprodukci i představitel Subotaie Gerry Lopez. Profesionálního surfaře nakonec ve studiu kompletně předaboval zkušený divadelní herec Sab Shimono.
Nesmyslný latinský text a vystřižené záběry
Do role padoucha Thulsy Soudce naskočil na poslední chvíli James Earl Jones, kterého zdržely divadelní závazky na Broadwayi. Režisér pro jeho postavu vyžadoval specifický hudební motiv složený ze sborových pasáží. Skladatel Basil Poledouris napsal text v angličtině, který následně nechal nahrubo přeložit do latiny. Slova vybíral čistě podle toho, jak zněla, takže výsledný latinský text nedává v mnoha částech smysl.
Snímek čelil problémům s ratingem kvůli explicitnímu násilí. Na nátlak zástupců studia Universal musel Milius na poslední chvíli některé drastické scény vystřihnout. Z filmu tak zmizely například detailní záběry na setnutou hlavu Conanovy matky, odseknutí ruky kapsáře na tržišti nebo scéna, kdy Subotai zabije nestvůru na vrcholu Hadí věže.
Snímek Barbar Conan odvysílá stanice Nova Cinema ve středu 28. října od 23:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).