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Alesi se vyjádřil k přetrvávajícím potížím u Ferrari

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„Nejde jen o nedostatky u motoru.“ Jean Alesi, někdejší jezdec italské stáje z let 1991 až 1995 se domnívá, že problémy Ferrari zasahují mnohem dále než si myslí okolí.
Alesi se vyjádřil k přetrvávajícím potížím u Ferrari

Alesi se vyjádřil k přetrvávajícím potížím u Ferrari

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:52

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