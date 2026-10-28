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Olympijská vítězka z Plzně má státní vyznamenání. Kateřinu Emmons ocenil prezident Pavel

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Medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu udělil prezident Petr Pavel při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě sportovní střelkyni Kateřině Emmons. Rodačka z Plzně je olympijskou vítězkou, mistryní světa a Evropy a nejúspěšnější střelkyní české olympijské historie.
Olympijská vítězka z Plzně má státní vyznamenání. Kateřinu Emmons ocenil prezident Pavel

Olympijská vítězka z Plzně má státní vyznamenání. Kateřinu Emmons ocenil prezident Pavel

Zdroj: Se svolením Kateřina Emmons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 20:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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