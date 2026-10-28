Prezident Pavel vyznamenal 51 osobností. Třeba i rodačku ze Žirovnice Ivu Janžurovou

Konkrétně jde o oblíbenou herečku Ivu Janžurovou, která je rodačkou ze Žirovnice. Odnesla si nejvyšší ocenění, tedy Řád bílého lva. Tato oblíbená česká herečka, která letos oslavila 85 let, má již doma medaili Za zásluhy. Tu jí udělil v roce 2006 tehdejší prezident Václav Klaus. Janžurová dnešní vyznamenání získala za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění.
Vyznamenání za svého manžela in memoriam za hrdinství v boji převzala manželka vojáka Milana Štěrby, rodáka z Nového Města na Moravě, jenž zahynul v roce 2008 během vojenské operace v Afghánistánu.
Petr Pavel dnes ocenil za celoživotní práci například režiséry Miloše Formana a Jana Hřebejka, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, bývalého cyklistu Jiřího Ježka, gymnastku Věru Čáslavskou, sportovní střelkyni Kateřinu Emmons, herce a pedagoga Arnošta Goldflama, básníka a hudebníka Jáchyma Topola a také třeba spisovatelku Kateřinu Tučkovou.
Vyznamenání si dnes večer převzala také manželka policejního potápěče Lukáše Grábla, jenž tragicky zahynul letos v únoru na Dalešické přehradě. K neštěstí došlo během služebního výcviku.
Čtěte také: Policejní potápěč zahynul při ponoru na Dalešické přehradě. Běží sbírka pro jeho dceru
Prezident Petr Pavel dnes při svém čtvrtém předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě ocenil 51 osobností, o tři více než než loni. V roce 2024 Pavel udělil 56 vyznamenání, při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 ocenil 62 lidí. Rekord drží Václav Havel, který v roce 1998 u příležitosti 80 let od vzniku Československa udělil řády a medaile téměř 90 osobnostem.
Čtěte také: Prezident Petr Pavel ocenil také Josefa Průšu, vývojáře z Havlíčkova Brodu
Pavel dnes čtyřem lidem udělil nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva. Loni jím ocenil pět osobností. Sedm lidí dnes získalo druhé nejvyšší vyznamenání, Řád Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2025 ho dostali tři lidé. Pět lidí letos obdrželo medaili Za hrdinství, loni osm. Medailí Za zásluhy pak prezident udělil 35, loni jich bylo 32.
Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.
Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných.
Kritika od Václava Klause
Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Václav Klaus. Řekl tehdy, že nejvyšší státní vyznamenání se mají udělovat ročně pouze malému počtu osobností, a nikoli hned několika desítkám lidí.
Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.