Řidič s Audi vyletěl ve Varnsdorfu ze silnice, vůz skončil zcela zdemolovaný

Řidič s Audi vyletěl ve Varnsdorfu ze silnice, vůz skončil zcela zdemolovanýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda ve Varnsdorfu. Foto: HZS Ústeckého kraje
Článek byl publikován 28.10.2026 19:58
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →