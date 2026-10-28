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Pendolino na Olomoucku smetlo člověka. Přes sto cestujících z vlaku evakuovali

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Na vytížené železniční trati mezi Olomoucí a Přerovem došlo ve středu večer ke střetu vlaku SC 511 s osobou pohybující se v kolejišti. U nehody v Grygově zasahují složky integrovaného záchranného systému. Provoz na železnici byl omezený, řada spojů nabrala značná zpoždění.
Pendolino na Olomoucku smetlo člověka. Přes sto cestujících z vlaku evakuovali

Pendolino na Olomoucku smetlo člověka. Přes sto cestujících z vlaku evakuovali

Zdroj: České dráhy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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