Muž v Japonsku našel na bazaru luxus z roku 1997 za pouhých 600 Kč. Toshiba Libretto 50 s Windows 95 stále funguje

Příběh se objevil na Facebooku a upozornil na něj brazilský technologický server hardware.com.br. Muž při návštěvě jednoho z obchodů v tokijské čtvrti Akihabara narazil na notebook Toshiba Libretto 50 s cenovkou 24 800 jenů. To při uvedeném přepočtu odpovídá přibližně 3 355 Kč. Původní japonská cena přitom činila 228 000 až 248 000 jenů, tedy tehdy značnou částku.
Toshiba představila Libretto 50 v lednu 1997. Šlo o mimořádně kompaktní přenosný počítač s procesorem Intel Pentium a operačním systémem Windows 95. Při hmotnosti pouhých 850 gramů nabízel funkce, které tehdy běžně poskytovaly především výrazně větší a těžší notebooky. A právě v tom spočívá hlavní zajímavost tohoto nálezu: někdejší prémiový počítač se téměř po třiceti letech stále objevuje v nabídce obchodů s použitou technikou. Pro sběratele historických počítačů tak může jít o zajímavý úlovek, i když jeho skutečný stav a funkčnost je potřeba ověřit.
Proč šlo v roce 1997 o luxus
Označení „luxus“ není přehnané. Když Toshiba Libretto 50 v lednu 1997 představila, propagovala ho jako mimořádně malý počítač s procesorem Pentium, který měl vytvořit novou kategorii přenosných zařízení. Oficiální tisková zpráva Toshiby zdůrazňovala, že jde o plnohodnotný počítač s Windows 95, nikoli jen o kapesní organizér s omezenými možnostmi. Při uvedení na americký trh v červnu 1997 se jeho cena pohybovala kolem 1 999 dolarů.
Jeho parametry byly na tehdejší dobu pozoruhodné:
- Procesor: Intel Pentium 75 MHz
- RAM: 16 MB EDO
- Disk: 810 MB
- Displej: 6,1″ TFT
- Rozměry: 210 × 115 × 34 mm
- Hmotnost: 850 g
Libretto 50 se pohybovalo na pomezí kapesních počítačů a klasických notebooků. Oproti zařízením s Windows CE nabízelo plnohodnotný operační systém Windows 95 a možnost používat běžné kancelářské aplikace, například Word nebo Excel. Ve srovnání s klasickými notebooky zase vynikalo minimálními rozměry a nízkou hmotností.
Jeho hlavní předností tedy nebyl samotný výkon, ale kombinace tehdejších počítačových funkcí s rozměry, které byly na konci 90. let výjimečné. Právě proto se Libretto stalo jedním z pozoruhodných příkladů snahy o maximální miniaturizaci osobních počítačů.
Akihabara: místo, kde se čas zastavil
Nález podobného zařízení v Akihabaře není nijak překvapivý. Oficiální turistický průvodce GO TOKYO popisuje tuto tokijskou čtvrť jako oblast, která se po druhé světové válce proslavila obchodem s elektronickými součástkami. Dodnes se zde nacházejí specializované obchody s elektronikou, náhradními díly a různými technickými raritami.
Právě tato tradice vysvětluje, proč se zde mohou objevit i starší počítače, které by jinde skončily zapomenuté ve skladu nebo ve sběru elektronického odpadu. Akihabara je dlouhodobě oblíbeným cílem fanoušků techniky, kteří hledají zařízení z minulých desetiletí.
Sekundární zdroj neuvádí přesný název obchodu, ve kterém muž Libretto 50 objevil. Zmiňuje však cenu 24 800 jenů, tedy přibližně 3 355 Kč podle použitého přepočtu. Částku 600 Kč, která se objevila v titulku, se v dostupných podkladech nepodařilo potvrdit. Cena uváděná v samotném příběhu je výrazně vyšší, přesto představuje jen zlomek původní částky 228 000 až 248 000 jenů.
Rozdíl mezi původní cenou a dnešní nabídkou dobře ilustruje, jak se hodnota elektroniky v průběhu času mění. U historických počítačů ovšem záleží také na stavu, kompletnosti, funkčnosti a zájmu sběratelů. Samotné stáří proto automaticky neznamená vysokou sběratelskou hodnotu.
Funguje to ještě?
Podle dostupného popisu měl nalezený kus Toshiba Libretto 50 s Windows 95. Veřejně ověřitelný důkaz, že se konkrétní zařízení skutečně spustilo a fungovalo, se však nepodařilo dohledat. Příběh odkazuje na facebookový příspěvek, který není volně přístupný, a proto nelze stav nalezeného počítače nezávisle potvrdit.
Počítače z 90. let přesto mohou být i dnes funkční. Často je však trápí spíše stárnoucí baterie, poškozené plasty, opotřebované konektory nebo vadné příslušenství než samotný procesor či paměť. U konkrétního kusu samozřejmě záleží na tom, jak byl skladován a používán.
Určitou představu o současném trhu nabízí také české Aukro, kde se objevují další modely řady Libretto. Například Libretto 50CTA bylo nabízeno za 3 393 Kč s prasklým tělem a poškrábaným displejem, přičemž prodejce jej popisoval jako poškozený, ale funkční. K vidění se objevují i další modely, například Libretto 70CT s původní krabicí a příslušenstvím. Nabídka je sice omezená, ale zájemci o historické počítače mají kde hledat.
Kdo chce podobný stroj zprovoznit, musí počítat s technickými omezeními své doby. Pomoci mohou dobové instalační soubory, ovladače a příručky. Na stránkách podpory Dynabooku, nástupce notebookové divize Toshiby, lze stále dohledat některé materiály ke starším počítačům. Konkrétní postup reinstalace ale závisí na modelu a dostupném vybavení.
U zařízení Libretto může být potřeba řešit také připojení externí disketové mechaniky nebo jiné dobové periferie. Oprava proto nemusí být jednoduchá a ne vždy se podaří počítač uvést do původního stavu. Pro nadšence do historické techniky je však právě hledání správných dílů, ovladačů a postupů často součástí celého zážitku.
Od Toshiby k Dynabooku a co zbylo
Toshiba už dnes notebooky pod svým původním jménem prakticky neprodává. V říjnu 2018 převedla 80,1 % své počítačové divize na společnost Sharp a v srpnu 2020 prodala i zbývající podíl. Notebooková tradice pokračuje pod značkou Dynabook, která patří společnosti Sharp.
Libretto 50 tak pochází z období, kdy Toshiba patřila mezi významné výrobce přenosných počítačů a experimentovala s jejich stále menšími rozměry. Řada Libretto byla jedním z příkladů tohoto přístupu a ukázala, že i počítač s plnohodnotným operačním systémem může být mimořádně kompaktní.
Pro srovnání lze uvést dnešní mininotebook CHUWI MiniBook X U300, který se podle konkrétní konfigurace nabízí s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,51 palce a rozlišení 1920 × 1200 pixelů, 16 GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a systémem Windows 11 Pro. Jeho hmotnost se pohybuje kolem 920 gramů, tedy jen o 70 gramů více než u historického Libretto 50. Uvedené parametry se mohou lišit podle verze zařízení.
Srovnání je samozřejmě potřeba brát s rezervou. Moderní počítač nabízí nesrovnatelně vyšší výkon, větší displej, rychlejší úložiště a současné možnosti připojení. Přesto je pozoruhodné, že základní myšlenka mimořádně lehkého počítače s běžným operačním systémem zůstává aktuální i po téměř třech desetiletích.
Toshiba Libretto 50 proto není jen starý notebook s nízkou bazarovou cenou. Je to zajímavý artefakt z historie osobních počítačů, který připomíná dobu, kdy byla miniaturizace jednou z největších technologických výzev. A pokud se dochoval v dobrém stavu a stále funguje, může být cenným přírůstkem do sbírky každého milovníka historické techniky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda