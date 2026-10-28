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Muž v Japonsku našel na bazaru luxus z roku 1997 za pouhých 600 Kč. Toshiba Libretto 50 s Windows 95 stále funguje

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V tokijské Akihabaře se objevil téměř 30 let starý mininotebook Toshiba Libretto 50, stroj, který v roce 1997 stál v přepočtu desítky tisíc korun.
Toshiba Libretto 50CT mininotebook

Toshiba Libretto 50CT mininotebook

Zdroj: Jon_Callow_Images / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 20:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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