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Sparta překvapivě vypadla z poháru, oslabený Baník ji na Letné porazil 2:0

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Dennívýzva
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Fotbalisté Ostravy v osmifinále domácího poháru senzačně zvítězili na Spartě 2:0. Baník přitom nastoupil poprvé po hromadné viróze v kádru a ze zdravotních důvodů postrádal hned 10 hráčů. Už po 18 sekundách otevřel na Letné skóre Filip Kubala.
Sparta překvapivě vypadla z poháru, oslabený Baník ji na Letné porazil 2:0

Sparta překvapivě vypadla z poháru, oslabený Baník ji na Letné porazil 2:0

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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