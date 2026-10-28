Sparta překvapivě vypadla z poháru, oslabený Baník ji na Letné porazil 2:0

Sparta skončila v poháru už v osmifinále poprvé od října 2017, kdy ji až po penaltovém rozstřelu vyřadil rovněž Baník. Pražanům nebyla nic platná ani chvílemi drtivá převaha, vychytal je gólman Viktor Budinský a hned třikrát jim pokazila radost branková konstrukce.
Hradec Králové vyhrál v druholigovém Prostějově až po boji 3:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v 97. minutě střídající Tom Slončík. Mladá Boleslav přestřílela 3:2 Bohemians 1905, v 89. minutě rozhodl svou druhou brankou Filip Špatenka. Pardubice triumfovaly v Uherském Hradišti nad Slováckem vysoko 4:1. Plzeň v dohrávce třetího kola zvítězila na stadionu druholigové Jihlavy drtivě 6:1, dvakrát skóroval navrátilec do A-týmu Prince Adu.
Baník šokoval přes 14 tisíc diváků na Letné hned v první půlminutě, kdy otevřel skóre pohotovou patičkou Kubala. Druhý tým ligové tabulky pak soupeře chvílemi svíral před vápnem, náhradní gólman Slezanů Budinský však mezi tyčemi čaroval. Předvedl 10 zákroků, dvakrát mu pomohla tyč a jednou břevno.
Sudí po zásahu od videa odvolal na každé straně po jednom gólu. Trenér Baníku Roman Skuhravý musel dostřídávat hráči z rezervy, v 84. minutě i tak pojistil z brejku senzační výsledek prvním gólem za Slezany švýcarský obránce Smith. Sparta vyhrála 19:0 na rohové kopy, prosadit se však nedokázala stejně jako 18. října při bezbrankové remíze v minulém vzájemném duelu ve Vítkovicích v lize.
Hradci chyběl kapitán Darida, který se zranil ve víkendovém duelu. Prostějov, jediný druholigový zástupce v osmifinále, v předchozím kole překvapivě vyřadil Sigmu Olomouc a potrápit dokázal i dalšího favorita z nejvyšší soutěže. Hradec poslal v 10. minutě po dorážce hlavou do vedení Mihálik, těsně před pauzou ale srovnal Jalovičor.
Prostějov držel krok a zápas dotáhl až do prodloužení, v němž rozhodl střelou mezi gólmanovy nohy Slončík. Pojistku pak přidal po obrovském zaváhání prostějovské defenzivy do odkryté branky Umar. Hradec postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu druhý rok po sobě a stále může snít o domácím finále, které bude v květnu hostit jeho stadion.
Mladá Boleslav vyřadila Bohemians 1905 v osmifinále poháru stejně jako vloni, kdy v Ďolíčku zvítězila po bezbrankové remíze až v penaltovém rozstřelu. Středočeši vedli brzy po změně stran 2:0, pak sice Obinaja se střídajícím Zemanem srovnali, ale v 89. minutě zužitkoval únik Špatenka. V nastavení dostal hostující Kareem červenou kartu. Boleslav oplatila Pražanům nedávnou ligovou porážku 0:1 z Ďolíčku.
Pardubice potvrdily, že aktuálně mají lepší formu než na začátku září, kdy v Uherském Hradišti remizovaly v nejvyšší soutěži bez branek. Slovácko sice rychle otevřelo skóre, ale hosté ještě v úvodní čtvrthodině stav otočily. Poté se dvakrát trefil Mahuta. Východočeský klub navázal na víkendové ligové vítězství v Plzni a ve čtvrtfinále MOL Cupu je poprvé v historii. Předposlední celek nejvyšší soutěže naopak po nedělním debaklu 1:5 na Spartě prohloupil trápení v defenzivě.
Plzeň si v poháru částečně zlepšila náladu po výsledkovém trápení z posledních zápasů a až deváté příčce v ligové tabulce. Povedený návrat do A-týmu prožil Adu, který byl na několik zápasů přeřazen do rezervy kvůli špatnému přístupu. Ghanský účastník letního mistrovství světa si připsal dvě branky včetně té vítězné.
„Pracoval pro tým, potom je odměna jasná. Když tvrdě pracujete, individuální kvalita se vám vrátí. Věřím, že v tom bude pokračovat a je dost chytrý na to, abych v tomhle udělal další progres," řekl trenér Viktorie Radoslav Kováč.
Jednou se za favorita prosadili Pirgič, Sojka, Toure a v závěru z penalty jiný střídající hráč Višinský. Za druhý celek druhé ligy snížil na průběžných 1:2 ve 14. minutě Moudrý. Viktoria si připsala nejvyšší výhru v sezoně, šest gólů v soutěžním utkání dala poprvé od loňského září.
Už v úterý postoupily Liberec a lídr ligové tabulky Slavia Praha. Osmifinále zkompletují dvě dohrávky, 11. listopadu přivítá Artis v Brně Jablonec a 3. prosince se Plzeň představí ve Zlíně.
Čtvrtfinále je na programu na jaře. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná. Celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.