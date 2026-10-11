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Kofolu vyvinuli farmaceuti. Slavná limonáda začala v laboratoři

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Sirup Kofo vznikl ve farmaceutickém výzkumu. Rekonstrukce odděluje práci Blažkova týmu, zavedení výroby v Galeně a pozdější reklamní příběh Kofoly.
Plastové lahve Kofoly Citrus, bez cukru, Original, vanilkové a ořechové varianty na polici.

Plastové lahve Kofoly Citrus, bez cukru, Original, vanilkové a ořechové varianty na polici.

Zdroj: Grzedxxx / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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