Pultový otočný stojan plný barevných kuliček stál u pokladny každé večerky a sámošky. Španělská lízátka Chupa Chups v devadesátých letech okouzlila české děti novými chutěmi i zápolením s pevným celofánem.
Před rokem 1989 patřila k běžné nabídce plochá ovocná lízátka s kohoutkem nebo červené kuličky na dřevěné špejli. Když se po otevření hranic objevily v obchodech otočné plastové stojany značky Chupa Chups, působily na děti jako magnet. Barevný kolotoč stál přímo vedle pokladny a lákal k zatočení. Podobně jako nová
čokoládová vajíčka Kinder Surprise znamenala tato lízátka dostupnou radost za pár drobných mincí.
Proměnu tuzemského trhu s cukrovinkami po roce 1989 dokládá
Český statistický úřad ve své historické bilanci zachycující rychlý nástup dovozových sladkostí. Zahraniční výrobci tehdy začali masivně chránit své značky, což potvrzuje databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pro španělskou společnost Enric Bernat. Na bezpečnost potravin a složení dovážených cukrovinek dohlížela nová pravidla, která shrnuje Sbírka zákonů v předpisech o potravinách. Každodenní kulturu dětství a nakupování v období po listopadu 1989 podrobně mapuje také Národní muzeum ve sbírce novodobých dějin.
Málokdo ze školáků tehdy věděl, že slavné žluté logo ve tvaru sedmikrásky navrhl v roce 1969 surrealistický malíř Salvador Dalí. Španělský zakladatel firmy Enric Bernat ho požádal o návrh u kávy a umělec načrtl motiv za necelou hodinu na noviny. Dalí navíc prosadil umístění loga na samý vrchol koule, aby zůstalo čitelné při pohledu shora.
Dvouvrstvý celofánový obal byl zatavený tak těsně, že vyžadoval pomoc dospělých s nůžkami. Bílá plastová tyčka měla na konci bezpečnostní otvor, který držel cukrovou hmotu pohromadě. Zuby, nůžky a tajemná dírka v plastové tyčce
Cesta ke sladké odměně nebyla snadná. Pevný celofán držel kolem tyčky tak těsně, že dětské prsty často nestačily. Běžnou praxí bylo rozkousávání lemu zuby nebo volání rodičů o pomoc s nůžkami. Když se obal konečně poddal, objevila se hladká kulička s chutí, jakou tuzemské cukrovinky do té doby nenabízely.
Záhadou dětských hřišť byla bílá plastová tyčka s malou dírkou těsně pod koulí. Mezi dětmi kolovaly divoké teorie o tajné píšťalce nebo pojistce proti udušení. Důvod byl čistě výrobní. Do otvoru při plnění zatekla tekutá hmota, která po ztuhnutí vytvořila pevný klín. Díky tomu lízátko drželo na tyčce a neupadlo na zem.
Když se v devadesátých letech otevíraly
první tuzemské supermarkety, staly se stojany s těmito cukrovinkami pevnou součástí pokladních zón. Děti přemlouvaly rodiče při čekání ve frontě a za tři až pět korun si odnášely sladkost na cestu domů.
Kinder vajíčka se v 90. letech stala sběratelským hitem. Děti toužily po hrošících a krokodýlech Jahoda se smetanou, colová chuť i pískací Melody Pops
Nabídka chutí vynikala pestrostí. Největším hitem byla dvoubarevná jahoda se smetanou s červenobílým vzorem. Velkou oblibu si získala také cola, vanilka nebo jablko. Později dorazila větší varianta XXL se žvýkačkou uprostřed, jejíž zdolání představovalo program na celé odpoledne.
Hitem školních chodeb se stala lízátka Melody Pops ve tvaru píšťalky. Dutá tyčka ukrývala posuvný píst, kterým děti při foukání měnily výšku tónu. Na obalu byl dokonce vytištěný notový zápis jednoduché melodie. Zvuky píšťalek spolehlivě plnily zásuvky sboroven podobně jako
sběratelské pogy s plastovými házítky. Slavné žluté logo ve tvaru sedmikrásky navrhl španělský surrealistický malíř Salvador Dalí na konci šedesátých let. V českých obchodech po revoluci lákalo na smetanové i colové příchutě. Srovnání lízátek v devadesátých letech
Typ lízátka Tvar a konstrukce Hlavní příchutě Způsob otevírání Běžné lízátko Chupa Chups Kulatá koule na pevné tyčce Jahoda se smetanou, cola, jablko Zatavený celofán vyžadující zuby či nůžky Klasické ploché socialistické Plochý tvar kohoutka na dřevěné špejli Ovocná směs, višeň, jahoda Průhledný papírový sáček lepený páskou Varianta Chupa Chups XXL Větší kulička s měkkým jádrem Třešeň, tropické ovoce, lesní plody Dvouvrstvá fólie s pevným lemem u tyčky Hudební lízátko Melody Pops Podlouhlý tvar funkční píšťalky Jahoda s ovocným aromatem Plastový obal s notovým zápisem na zadní straně
V roce 1991 otevřela první Mana a Češi žasli. Plné regály západního zboží změnily nakupování Často kladené otázky o lízátkách Chupa Chups Kdo vymyslel slavné žluté logo sedmikrásky?
Logo navrhl v roce 1969 slavný španělský surrealistický malíř Salvador Dalí. Pro majitele firmy Enrica Bernata ho načrtl během necelé hodiny při posezení v kavárně na novinový papír a doporučil umístit motiv na vrchol kuličky pro dokonalou viditelnost.
Proč měla bílá plastová tyčka na konci dírku?
Malý otvor na horním konci tyčky sloužil jako technologická pojistka při výrobě. Horká cukrová hmota do něj během tuhnutí zatekla a vytvořila pevný spoj, který zabránil uvolnění kuličky z držátka při cucání.
Jak fungovala pískací lízátka Melody Pops?
Tato varianta fungovala jako skutečná miniaturní flétna. V duté plastové tyčce byl vložený pohyblivý píst, jehož posouváním nahoru a dolů během foukání děti měnily výšku tónu a vyluzovaly melodie.
Zdroje fotografií Otočný stojan s lízátky Chupa Chups v obchodě: J Aaron Farr / Wikimedia CC 2.0 Zabalená kulatá lízátka Chupa Chups s tyčkou: 毒島みるく / Wikimedia CC0 Barevná lízátka Chupa Chups různých příchutí: kruder396 / Wikimedia CC 2.0