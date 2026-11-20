Hned na úvod je potřeba říct jednu důležitou věc: samotné Google Tabulky tuto funkci neumějí. Žádná vestavěná funkce v čisté tabulce nedokáže automaticky stáhnout cenu produktu z Amazonu. Celý postup stojí na doplňku, který v Google Workspace Marketplace najdete pod názvem Amapulse – formerly ImportFromWeb. Po jeho instalaci získáte v tabulkách funkci =AMAPULSE(), která jako vstup používá URL produktu na Amazonu a seznam datových polí, jež chcete získat. Výsledkem může být vlastní přehled cen, ve kterém si sami určíte, které produkty sledujete, jak často se data aktualizují a za jakých podmínek vás tabulka upozorní na změnu ceny. Starší návody na internetu stále pracují s názvem ImportFromWeb a funkcí
=IMPORTFROMWEB(). Jde o stejný nástroj, který byl pouze přejmenován.
Co všechno se z Amazonu dá vytáhnout
Amapulse nepracuje pouze s cenami. Podle oficiální dokumentace nabízí desítky takzvaných selektorů, tedy datových polí, pomocí kterých dokáže načíst různé informace z produktové stránky. Pro sledování slev jsou nejužitečnější především tyto:
- sale_price – aktuální prodejní cena
- list_price – původní katalogová cena
- historical_low_price – nejnižší cena za posledních 30 dní
- has_deal – informace, zda je produkt právě v akci
- deal_label – označení typu akce (Lightning Deal, Black Friday apod.)
- coupon_percentage / coupon_value – výše slevy prostřednictvím kupónu
- title, rating, reviews_count, availability, buybox_winner
Všechna tato pole lze načíst jediným vzorcem z jedné URL a jejich počet nezvyšuje spotřebu kreditů. Podporovány jsou nejen americké stránky amazon.com, ale také evropské domény včetně německé .de a britské .co.uk. Právě ty mohou být zajímavé pro české zákazníky, kteří nakupují na zahraničních verzích Amazonu.
Instalace za minutu, ale ne na mobilu
Postup je poměrně jednoduchý. V Google Tabulkách kliknete na Rozšíření → Doplňky → Stáhnout doplňky, vyhledáte Amapulse, nainstalujete ho a udělíte požadovaná oprávnění. Poté ještě v nabídce Rozšíření → Amapulse – formerly ImportFromWeb → Activate add-on doplněk aktivujete. Výrobce uvádí, že celý proces zabere méně než minutu. Je ale důležité vědět, že doplněk je určený především pro práci na počítači v prohlížeči Chrome. Používání na smartphonu výrobce nedoporučuje.
Pozornost věnujte také požadovaným oprávněním. Doplněk získává přístup k listům, ve kterých ho aktivujete, a ke své externí službě, prostřednictvím které stahuje data. Načtené údaje dočasně ukládá do BigQuery kvůli mezipaměti a historii. Nejde tedy o řešení, při kterém by veškerá data zůstávala pouze lokálně v tabulce. Po odinstalaci se navíc osobní údaje automaticky nemažou. O jejich odstranění je nutné požádat samostatně. Podle zásad ochrany soukromí výrobce žádosti o smazání vyřizuje do 30 dnů.
Jak funguje automatické hlídání
Tady se skrývá důležitý detail: po instalaci doplňku se ceny nezačnou automaticky sledovat. Funkce
=AMAPULSE() načte data ve chvíli, kdy se spustí. Výchozí doba uložení dat v mezipaměti je jeden týden, takže při opětovném otevření tabulky nemusí dojít k okamžité aktualizaci. Pokud chcete, aby tabulka ceny skutečně hlídala za vás, musíte nastavit automatické spouštění neboli trigger.
Dokumentace uvádí intervaly hourly, daily a weekly, které umožňují aktualizovat data i v době, kdy nemáte tabulku otevřenou. Pokročilejší plánování prostřednictvím funkce Smart Scheduler je však dostupné až ve vyšších placených tarifech.
Samotné sledování cen si můžete nastavit například tak, že vedle sloupce s aktuální cenou vytvoříte další sloupec s původní nebo cílovou cenou, kterou chcete sledovat. Jednoduchý vzorec =IF(E2<D2;“SLEVA“;“NE“) vám zobrazí upozornění, jakmile aktuální cena klesne pod stanovenou hranici. Pro výpočet procentuálního poklesu můžete použít
=1-E2/D2. V kombinaci s podmíněným formátováním pak snadno zvýrazníte produkty, u kterých došlo ke zlevnění.
Ještě užitečnější může být porovnání údajů sale_price a historical_low_price. Díky němu zjistíte, zda je aktuální cena skutečně nejnižší za posledních 30 dní, nebo zda jde jen o běžný cenový výkyv.
Není to zdarma a není to jediná cesta
Amapulse nabízí 30denní zkušební období s 200 kredity zdarma, a to bez nutnosti zadávat platební kartu. Načtení jedné produktové stránky Amazonu stojí 2 kredity, zatímco stránka s výsledky vyhledávání nebo seznamem bestsellerů vyjde na 10 kreditů. Po vyčerpání zkušebního období je potřeba přejít na placený tarif.
Pokud chcete pouze sledovat cenu jednoho produktu a dostat e-mail ve chvíli, kdy zlevní, existují jednodušší nástroje. CamelCamelCamel je bezplatná služba určená přímo pro sledování cen na Amazonu. Nabízí cenovou historii i e-mailová upozornění. Stačí zadat URL produktu a nastavit cílovou cenu.
Heureka zase nabízí rozšíření Hlídač cen pro Chrome, které při prohlížení českých e-shopů pomáhá porovnávat nabídky. Cílovou cenu lze sledovat také v mobilní aplikaci. Funkce Opravdové slevy navíc pracuje s 30denní historií cen a aktualizuje se průběžně během dne.
Amapulse dává největší smysl v jiné situaci. Pokud chcete vytvořit vlastní přehled pro desítky produktů, kombinovat ceny s hodnocením a dostupností, přidávat vlastní pravidla a mít všechna data na jednom místě, může být Google Tabulka velmi praktickým řešením. Výhodou je také možnost sdílení nebo exportu. Podobný postup lze využít i v Excelu prostřednictvím Power Query a Web connectoru, tam ale nemáte k dispozici hotové funkce připravené přímo pro Amazon.
Kdy se to vyplatí nejvíc
Největší přínos má tento způsob sledování před velkými slevovými akcemi. Před Black Friday nebo vánočními výprodeji si do tabulky vložíte seznam produktů, necháte Amapulse načíst jejich aktuální ceny a nastavíte denní aktualizaci. Jakmile Amazon spustí akci, změnu uvidíte přímo v tabulce. Díky údaji historical_low_price navíc můžete porovnat aktuální cenu s nejnižší hodnotou za posledních 30 dní a lépe posoudit, zda jde o skutečně výhodnou nabídku, nebo jen o marketingově prezentovanou slevu.
Sledování pěti produktů z osobního seznamu přání zabere jen několik minut. Pokud ale chcete pravidelně kontrolovat stovky URL, jde už spíše o nástroj pro profesionály nebo prodejce. V takovém případě se výrazněji projeví kreditové limity i cena placených tarifů. Běžnému uživateli, který si chce pohlídat například konkrétní sluchátka nebo robotický vysavač na německém Amazonu, však může zkušební období a několik jednoduchých vzorců bohatě stačit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda