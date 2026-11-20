V seriálu Ulice se dnes bude řešit Jirka Herman a Gábina. Jejich vztah už delší dobu visí na vlásku. Gábina se opět rozhodla dát přednost práci, což se Jirkovi nelíbí. A i on se rozhodl postavit sám za sebe a Gábinu šokoval svým rozhodnutím.
Pojďme to probrat
Ani ráno se Jirka nechce s Gábinou moc o ničem bavit, protože její včerejší slova ho až příliš zasáhla. Jeho instinkt mu celou dobu napovídal, že se rozhodne pro práci, ale stále doufal, že tomu tak nebude. On prostě chce zpátky tu ženu, kterou si bral. Je totiž podle něj jasné, že se jí od svatby hodně změnily priority, ale jemu ne. „Já mám nějakej omezenej čas a potřebuju něco stihnout, chápeš?“ překvapí ho Gábina. „Cože? To mi jako jinými slovy říkáš, že možná brzo umřeš a veškerej svůj poslední čas chceš věnovat práci?“ nechápe její slova.
Gábina se brání – tak to není. Vždyť právě kvůli tomu odjela před týdnem, aby vše dokázala nějak skloubit – tedy práci a rodinu. S tím, že dostanou jeden týden v měsíci, kdy stejně bude sedět vystresovaná u počítače, se ale Jirka nehodlá smířit. „Nezdá se ti, že se ti se Šimonem pořád jenom přizpůsobujeme?“ Gábina Jirku prosí, aby to spolu ještě probrali. To je ale podle něj zbytečné, protože ona už se rozhodla a po nich akorát chce, aby to odkývali. „Promiň, já to prostě nedokážu,“ prohlásí Jirka a mizí raději do práce. Gábina mu sice ještě stihne říct, že už toho společně zvládli hodně a zvládnou i tohle, ale na to jen zareaguje, že si to nemyslí.
Já nechci
Jirkovi to ale nedá a celé dopoledne přemýšlí, jak to vyřešit. Nakonec se rozhodne v poledne stavit domů a Gábina jej opět ujišťuje, že s nimi bude. „Gábino, já to nedám,“ skočí jí do řeči. „Lásko, jo, jo, jasně, že to dáme!“ běží jej obejmout a dodá, že je to jen půl roku a že to uteče. „Ne, já to nedám a ani nechci.“
„No, ale já už jsem tu práci vzala,“ zareaguje Gábina. Jenže o tom Jirka nemluví. „Já tu mluvím o našem vztahu.“ Gábině dojdou slova a pak jen ze sebe dostane otázku, jestli to znamená, že se s ní chce rozejít a že to určitě nemyslí vážně.
„Jak dlouho už ti říkám, že mi vztah na dálku nevyhovuje? Půl roku? Víc? A výsledek je, že se zase zařídíš podle svýho. A všechno podřídíš práci.“ Gábina nerozumí tomu, proč to tak moc hrotí. „Vždyť ty máš taky období, že seš pořád v práci,“ snaží se to uhrát, že i on je mimo domov. Podle Jirky srovnává nesrovnatelné – to jsou dva nebo tři dny v týdnu a nárazově.
Proč si mi to neřekl
Gábina jej prosí, aby si to ještě jednou všechno prošli, ale podle něj není co. „Jde o naše manželství, ne?“ odpoví, ale podle Jirky má ona na prvním místě svoji kariéru. To podle Gábiny není pravda a měl jí předem říct, že to tak vidí – tedy ještě před odjezdem do Německa. „Aby byl náš vztah založenej na ultimátu? Aby si mi jednou mohla vyčíst, že jsem ti zničil kariéru? Že jsem nechtěl, aby si byla úspěšná?“
Práce na prvním místě
„Já jsem jenom vzala práci, příležitost. Mám tady salon, Šimona, tebe…“ Jirka ji zarazí s tím, jestli si všimla, že na prvním místě zase zmínila práci a salon. „Hele, promiň, já ti nechci ubližovat, ale zatím co já potřebuju úplně obyčejný normální každodenní vztah, ty chceš úplně něco jinýho. A to není špatně, jenom to prostě nejde dohromady,“ shrne jejich situaci Jirka.
Budu na ubytovně
Když Jirku odpoledne potká Pavel, zve jej na pivo. Jirka se ale brání, že už jej vytáhla kolegyně na panáka a není to dobrý nápad. Pavel vyzvídá, co se stalo, a tak mu Jirka přizná rozchod a to, že dnes spí na ubytovně, aby se Gábině vyhnul, než zase po víkendu odjede.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Epizoda Ulice).