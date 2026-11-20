Útočníci bez míče a bez gólů. Koller ví, co by mohlo fungovat. Schicka nezatracuje
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Útočníci bez míče a bez gólů. Koller ví, co by mohlo fungovat. Schicka nezatracujeZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 20.11.2026 13:48
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