Existují dvě reálné cesty, jak se zbavit placeného cloudového úložiště. První možností je přímá synchronizace mezi zařízeními: nainstalujete program do všech zařízení, která chcete propojit, vzájemně je spárujete a vybrané složky se pak automaticky synchronizují bez ukládání dat na cizí server. Takto fungují Syncthing a Resilio Sync. Druhou možností je provozovat vlastní cloud. Na domácím serveru, NAS nebo třeba Raspberry Pi nainstalujete Nextcloud, který se následně chová jako váš soukromý Dropbox. Nabízí webové rozhraní, mobilní aplikaci i klienta pro počítače. Ve všech případech je samotný software zdarma a po prvotním nastavení může synchronizace probíhat automaticky.
Co přesně znamená „zdarma“ a kde jsou skryté náklady
Syncthing je open-source software, za který se neplatí žádné předplatné. Resilio Sync od verze 3.0 nabízí plnou funkcionalitu zdarma pro osobní a nekomerční použití. Také Nextcloud Community je bezplatný software. Žádné z těchto řešení nevyžaduje pravidelné měsíční platby.
Háček je ale jinde. Označení „zdarma“ se vztahuje na software, nikoli na celkové náklady na jeho provoz. U přímé synchronizace přes Syncthing nebo Resilio nepotřebujete žádný další server, stačí zařízení, která už vlastníte. Má to však jednu nevýhodu: jakmile vypnete počítač, který slouží jako zdroj souborů, synchronizace se zastaví. Pokud chcete mít svá data dostupná nepřetržitě, potřebujete alespoň jedno zařízení, které zůstane stále zapnuté. Může jít o Raspberry Pi, NAS nebo starší počítač. Raspberry Pi 5 s 8 GB RAM stojí v Česku přibližně 4 400 Kč včetně DPH u distributora TME, případně od 3 760 Kč bez DPH na RPishopu. K tomu je potřeba připočítat microSD kartu, napájecí zdroj a spotřebu elektřiny. Pořád jde o výrazně nižší investici než dlouhodobé předplatné 2TB cloudového úložiště, rozhodně ale nejde o řešení zcela bez nákladů.
Tři programy, tři úrovně složitosti
Jednotlivá řešení se liší nejen funkcemi, ale také náročností na nastavení a používání. Seřadili jsme je od nejjednoduššího:
- Resilio Sync – proprietární software, který je ale uživatelsky velmi přívětivý. Stáhnete aplikaci, vytvoříte sdílenou složku a na druhém zařízení naskenujete QR kód. Tím je základní propojení hotové. K dispozici je také funkce Camera Backup, která automaticky zálohuje fotografie z telefonu do počítače nebo na NAS.
- Syncthing – open-source řešení s otevřeným a transparentním fungováním. Zařízení se párují pomocí takzvaných Device ID, která si navzájem vymění. Rozhraní je dostupné také v češtině. Komunikace je zabezpečená pomocí TLS a celý protokol je veřejně zdokumentovaný, takže jeho fungování může nezávisle ověřit kdokoli.
- Nextcloud – řešení, které se nejvíce podobá klasickému cloudovému úložišti, ale jeho zprovoznění je zároveň nejnáročnější. Instalace serveru vyžaduje webový server, PHP, databázi a další součásti. Oficiální dokumentace uvádí, že Nextcloud může běžet i na jednoduchém Raspberry Pi a obsloužit dva uživatele. Po zprovoznění ale získáte webové rozhraní, automatickou synchronizaci prostřednictvím desktopového klienta i možnost automaticky nahrávat fotografie z telefonu.
Pro běžného uživatele, který chce pouze synchronizovat složku mezi počítačem a telefonem, doporučujeme začít s Resilio Sync nebo Syncthingem. Nextcloud dává větší smysl ve chvíli, kdy chcete plnohodnotný vlastní cloud s webovým rozhraním a přístupem k souborům odkudkoli.
Proč to na iPhonu nefunguje tak hladce
Největší praktickou překážkou je iOS. Apple provozuje aplikace v oddělených prostředích, takzvaných sandboxech. Každá aplikace má přístup především ke svým vlastním datům a nemůže libovolně pracovat se soubory ostatních aplikací. Dalším omezením je běh na pozadí: jakmile aplikaci opustíte, systém jí ponechá jen omezený čas na dokončení úloh a následně ji může uspat. Resilio přímo uvádí, že jeho verze pro iOS nedokáže synchronizovat soubory na pozadí ani volně přistupovat k souborům mimo vlastní prostor. Podobná omezení zmiňuje také projekt Syncthing.
Na Androidu je situace výrazně příznivější. Resilio i Syncthing mohou pracovat na pozadí, i když jejich fungování může v některých případech ovlivnit úsporný režim nebo nastavení výrobce telefonu. Resilio navíc umožňuje automaticky zálohovat nejen fotografie, ale také další vybrané složky. Mobilní klient Nextcloudu pro Android zase podporuje automatické nahrávání fotografií a videí na vlastní server.
Pokud tedy používáte především zařízení Apple a chcete si pořídit vlastní synchronizační řešení, počítejte s tím, že komfort iCloudu tímto způsobem plně nenahradíte. Zejména automatická synchronizace na pozadí bude na iPhonu omezenější.
Co získáte a co ztratíte oproti placenému cloudu
Placené cloudové služby nenabízejí pouze prostor pro ukládání souborů. iCloud poskytuje zdarma 5 GB a je úzce propojený se zařízeními Apple. Google nabízí 15 GB sdílených mezi Diskem, Gmailem a Fotkami Google. Dropbox Basic poskytuje 2 GB. Za měsíční poplatek si tedy nekupujete jen kapacitu, ale především pohodlí: data máte dostupná prakticky kdykoli, zálohování může probíhat automaticky a o provoz, dostupnost i zabezpečení infrastruktury se stará poskytovatel.
U vlastního řešení je to naopak. Ušetříte za pravidelné předplatné, získáte kapacitu omezenou především velikostí vlastních disků a budete mít větší kontrolu nad tím, kde jsou vaše data uložená. Odpovědnost za dostupnost, zálohování a zabezpečení ale přechází na vás. Syncthing nabízí díky otevřenému zdrojovému kódu větší transparentnost a možnost nezávislé kontroly. Resilio zabezpečuje přenos dat pomocí SSL a certifikátů X.509, přičemž jeho relay servery samotné soubory neukládají. U Nextcloudu záleží na konkrétním nastavení serveru. Běžné šifrování uložených dat na serveru samo o sobě nechrání před přístupem správce serveru nebo útočníka, který server kompromituje. Pokud chcete, aby k souborům nemohl přistupovat ani provozovatel serveru, je potřeba využít funkci end-to-end šifrování (E2EE).
Pokud chcete přestat platit za cloud a nevadí vám občas věnovat čas nastavení a údržbě, máte dnes k dispozici dvě solidní bezplatná řešení pro přímou synchronizaci a jednu možnost, jak si vybudovat vlastní plnohodnotný cloud. Rozhodující je, kolik času a technického úsilí jste ochotni investovat výměnou za větší kontrolu nad svými daty a nezávislost na placených službách.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík