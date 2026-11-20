Christian Clavier rozesmál diváky jako Jacquouille v Návštěvnících a později jako Asterix, jenže doma ve Francii už roky nebydlí. Rodák z Paříže, který v květnu oslavil čtyřiasedmdesáté narozeniny, zamířil přes Londýn do Bruselu a o svém rodném městě mluví bez obalu. Francouzská kina ale neopouští, protože už 2. prosince v nich znovu propůjčí hlas galskému hrdinovi.
Paříže má plné zuby
Do kin letos v dubnu vstoupila komedie A je to tady zas! a Clavier při té příležitosti v rozhovoru pro časopis Télé Star otevřeně popsal, proč už nechce žít v Paříži. Servítky si nebral. „Už mám Paříže plné zuby. Jsem odtamtud, vyrostl jsem tam, jenže se z ní stalo město pro turisty s přehnanými nájmy, předraženými restauracemi a napjatými, ne-li rovnou agresivními obyvateli,“ řekl Clavier.
Na rodné město si přitom nestěžoval poprvé. Už v listopadu 2024 ho v rozhovoru pro belgický týdeník Ciné Télé Revue bez okolků nazval neobyvatelným.
Přes Londýn až do Bruselu
Z Francie odešel v roce 2012 a nejprve se přesunul přes kanál La Manche do Londýna, kde strávil několik let až do brexitu. Teprve potom zakotvil v Bruselu a v roce 2018 získal i belgické občanství, i když francouzské si ponechal. V belgické metropoli totiž našel prostředí, na které byl zvyklý z britského hlavního města.
„U vás je atmosféra přátelštější a mezinárodnější. To se mi líbilo i v Londýně, kde jsem také žil až do brexitu,“ řekl belgickým novinářům v listopadu 2024. Bruselské prostředí si oblíbil natolik, že místním médiím prozradil i svou oblíbenou tamní restauraci.
Filmová práce v Belgii
K přesunu do Bruselu ale Claviera nepřivedla jen příjemnější nálada v ulicích, protože podstatnou roli hrála i jeho profese. „Z praktických důvodů. Celá řada francouzských natáčení probíhá v Belgii,“ vysvětlil letos v dubnu.
Čeští diváci si ho přitom pořád nejvíc spojují s rolemi Jacquouille v Návštěvnících z roku 1993 a Asterixe ze snímků Asterix a Obelix z roku 1999 a Asterix a Obelix: Mise Kleopatra z roku 2002. Před kamerou ale zůstává aktivní dál, proto na sebe letos upozornil v komedii A je to tady zas!, kde se na plátně sešel s Didierem Bourdonem. Do francouzských kin film zamířil 8. dubna a v českých kinech se promítal od 2. července. Z dřívějšího manželství s herečkou Marie-Anne Chazel má dceru Margot a dnes žije s partnerkou Isabelle de Araujo.
Návrat ke galskému hrdinovi
Ještě před koncem roku se Clavier ve Francii vrátí k postavě, se kterou si ho publikum spojuje víc než dvacet let. Už 2. prosince totiž do francouzských kin vstupuje animovaný film Asterix: Le Royaume de Nubie a právě on v něm znovu mluví titulního Gala. Tentokrát se obyvatelé galské vesnice kvůli omlazujícímu lektvaru promění v děti, proto musí Asterix s Obelixem vyrazit pro protilék až do daleké Núbie.
Nejde přitom o první návrat k této postavě od hrané komedie Asterix a Obelix: Mise Kleopatra. Asterixe totiž Clavier namluvil už v animovaném snímku Asterix a tajemství kouzelného lektvaru z roku 2018, kdy převzal mikrofon po Rogeru Carelovi, který s dabováním skončil. Proč se k ní pořád vrací, vysvětlil jednou větou. „Když se do nějaké role jednou otisknete, už je prostě vaše,“ řekl.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (parismatch.be, purebreak, imdb).