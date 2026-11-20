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Vymyslet výlet, který bude bavit malé děti a zároveň nebude znamenat několikahodinový pochod, není vždy jednoduché. V Jilemnici na to šli trochu jinak. Místo dlouhé turistické trasy připravili pro rodiny putování historickým centrem, při kterém se děti stávají malými pátrači. Jejich průvodcem je kocour Vavřinec a cílem není jen dojít do cíle, ale také správně vyřešit tajenku.
Stezka měří necelé dva kilometry a je součástí projektu Pohádkové Krkonoše. Ten propojuje výletní místa napříč Krkonošemi prostřednictvím razítkovací hry a společného turistického průvodce. Putování s kocourem Vavřincem je jedním z oficiálních zastavení a najdete ho v Krakonošově revíru číslo dvě. Krkonoše – oficiální webové stránky+1
Vyrazili jsme trasu sami a zjistili, že k tomu, aby děti výlet skutečně zaujal, není potřeba velký zábavní park. Někdy stačí několik zajímavých míst, papírový průvodce a slíbené překvapení na konci.
Kocour Vavřinec nás provedl náměstím i kolem zámku
Naše putování začalo na Masarykově náměstí v Městském informačním centru Jilemnice. Právě tady je potřeba vyzvednout tištěného průvodce, který vás bude během procházky doprovázet. Nejde o obyčejný leták s několika turistickými zajímavostmi. Jednotlivá zastavení obsahují úkoly, otázky a indicie potřebné k rozluštění závěrečné tajenky.
První zastávky nás zavedly přímo na náměstí. Prohlédli jsme si zdejší kašnu, historické budovy i sousoší svatého Kříže. Děti přitom měly vlastní program a místo pouhého poslouchání historických výkladů hledaly odpovědi na otázky.
Jilemnické náměstí má navíc samo o sobě zajímavou historii. Najdete tu radnici se známými opakovacími hodinami, jejichž cimbály se ozývají každou čtvrthodinu. Za pozornost stojí také historická kašna a barokní sochařská výzdoba. ic.mestojilemnice.cz+1
Následně jsme pokračovali směrem k jilemnickému zámku, kde sídlí Krkonošské muzeum. Právě v těchto místech je dobře vidět, že Jilemnice není jen výchozím bodem pro výlety do hor. Má vlastní historii, zajímavé památky a řadu zákoutí, kolem kterých člověk při běžné návštěvě snadno projde bez povšimnutí.
Celé putování má příjemnou vlastnost: děti mají důvod pozorovat okolí. Najednou je zajímají detaily na budovách, památky i místa, kterých by si při obyčejné procházce možná vůbec nevšimly.
Největší překvapení čekalo až po vyluštění tajenky
Když jsme posbírali potřebné odpovědi a tajenku úspěšně rozluštili, vrátili jsme se do informačního centra. A právě tam přišla část, která nás na celém výletě zaujala asi nejvíc.
Za splněné úkoly totiž děti čeká možnost vyrazit si vlastní pamětní medaili.
Nejde jen o to, že dostanou hotový suvenýr. Přímo v informačním centru nám ukázali raznici a vysvětlili, jak se medaile vyrábí. Na jedné straně je
znak města Jilemnice, na druhé samotný kocour Vavřinec.
Děti si tak mohou odnést něco, na čem se samy podílely. A právě to je podle nás mnohem zajímavější než běžný upomínkový předmět z obchodu.
Co přesně obsahuje tajenka, prozrazovat nebudeme. Její luštění je ostatně podstatnou součástí celého výletu. Odměnu v podobě vlastní ražby potvrzují také oficiální stránky Pohádkových Krkonoš. Krkonoše – oficiální webové stránky
Praktické informace před výletem Start a cíl: Městské informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140 Délka: necelé 2 km Doporučený čas: přibližně 1–2 hodiny včetně luštění a zastávek Náročnost: lehká městská procházka vhodná i pro menší děti s doprovodem Parkování: Masarykovo nebo Tyršovo náměstí
Informační centrum má podle oficiálního turistického webu otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00, v sobotu od 9:00 do 12:00. Před cestou je ale rozumné otevírací dobu ověřit, zvlášť pokud plánujete výlet během svátků. Krkonoše – oficiální webové stránky
Samotné putování s Vavřincem je zároveň zařazené do celoroční razítkovací hry Pohádkové Krkonoše. Ta má celkem 44 výletních míst. Společná sběratelská brožura stojí podle aktuálních oficiálních informací 100 Kč a razítka do ní můžete sbírat i několik let. Je však potřeba rozlišovat tuto brožuru od tištěného průvodce s úkoly, který dostanete přímo v Jilemnici. Jde o dvě související, ale odlišné části výletu. Krkonoše – oficiální webové stránky
Pokud vám po dokončení trasy zbude čas, můžete si prohlédnout také zdejší Zvědavou uličku s roubenými domky nebo navštívit Krkonošské muzeum. Tyto zastávky už berte jako další samostatný program, nikoliv jako povinnou součást Vavřincovy hry.
Kocour Vavřinec nás přesvědčil, že i necelé dva kilometry historickým centrem mohou být pro děti opravdovým dobrodružstvím. A když si na konci vlastnoručně vyrazí medaili, mají z výletu památku, která připomíná něco víc než jen další navštívené město.
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