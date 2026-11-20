Představte si důchodkyni, která mobilem volá dceři, do ordinace a sousedce a internet v něm skoro nezapne. V ceně jejího tarifu je přitom balík dat, který za celý rok téměř nevyužije. Platí ho měsíc co měsíc a ani si toho nevšimne.
Co prozradí vyúčtování
Vezměte si poslední vyúčtování nebo se podívejte do internetové samoobsluhy svého operátora. Zjistěte, kolik minut za měsíc provoláte a kolik dat opravdu spotřebujete. Teprve pak má smysl vybírat nový tarif.
Než si vyberete nový tarif, zjistěte z vyúčtování, kolik minut a dat opravdu spotřebujete. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash.
Podle našeho modelového výpočtu s cenami k listopadu 2026 může člověk, který mobil používá jen k volání, přeplácet zhruba 4 100 Kč ročně. Vyšli jsme z nejlevnějšího tarifu T-Mobilu s neomezeným voláním a SMS, kterým je Next 5 GB za 595 Kč měsíčně bez slevy za sloučení služeb. Pro srovnání slouží tarif ŠEDESÁT+ od GoMobilu, který lidem nad 60 let nabízí za 250 Kč měsíčně jen neomezené volání do všech sítí. Rozdíl je 345 Kč měsíčně, za rok 4 140 Kč.
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Kdo má levnější tarif nebo data běžně používá, ušetří méně. Jedna změna ale pomůže každému: tarif má odpovídat tomu, jak telefon skutečně používáte.
Zpráva, kterou snadno přehlédnete
Operátor vás ze zákona musí aspoň jednou ročně informovat o nejvýhodnějších cenách svých služeb. Stejnou povinnost má před automatickým prodloužením smlouvy. Taková zpráva ale snadno zapadne mezi nabídkami a upozorněními, které od operátora chodí, proto ji hledejte cíleně.
Nabídky různých operátorů si nezávisle porovnáte ve srovnávači Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Je zdarma a nekomerční, ceny do něj ze zákona zadávají sami operátoři. Balíčky více služeb v něm nenajdete.
Přečtěte si také: Víkendy v roce 2027 spolknou Čechům 4 svátky. Z 15 dnů dovolené ale vykouzlíte 41 dní volna Kde hledat tarif postavený na volání
Kdo mobilem hlavně telefonuje, internet platit nemusí. Proto nabídky pro lidi nad 60 let obsahují hlavně volání a SMS a bývají levnější než běžný paušál. U velké trojky ale samostatný tarif pro lidi nad 60 let dnes nenajdete. O2 ani T-Mobile seniorský tarif nemají a Vodafone svůj Tarif 60+ už nenabízí. Lidem od 65 let místo toho dává slevu 20 % na běžné tarify, například na tarif s neomezeným voláním a SMS a 5 GB dat.
Pro představu tři nabídky postavené na volání. Ceny platí k listopadu 2026, u Vodafonu orientačně, a operátoři je mění.
Tarif Pro koho Co obsahuje Cena za měsíc ŠEDESÁT+ (GoMobil) nad 60 let neomezené hovory do všech sítí, žádné SMS ani data 250 Kč předplacená karta (Vodafone) pro všechny neomezené volání v síti Vodafone, jinam 4,50 Kč/min, SMS 1,90 Kč, 2 GB dat 149 Kč Next 5 GB (T-Mobile) pro všechny neomezené volání a SMS, 5 GB dat 595 Kč Přečtěte si také: Brutální změna pro diváky Novy: Od 18. listopadu u části operátorů nepřetočíte reklamu vůbec, jinde po 3 minutách
Virtuální operátor GoMobil nemá vlastní síť a využívá síť T-Mobilu, takže pokrytí je stejné. Před přechodem si přesto ověřte signál doma i třeba na zahradě nebo u dětí na návštěvě.
Jak změnit tarif a ponechat si číslo
Tarif můžete změnit u svého operátora. U T-Mobilu to jde jednou za zúčtovací období, smlouva se tím neprodlouží a paušál se za daný měsíc přepočítá poměrně. Vyřídíte to v aplikaci, na lince nebo na prodejně.
Když přecházíte k jinému operátorovi, číslo si ponecháte:
Zjistěte si ověřovací kód účastníka (OKU). Je v internetové samoobsluze nebo ve smlouvě, případně o něj požádáte stávajícího operátora. O přenos požádejte nového operátora a sdělte mu své číslo a OKU. Původní smlouva skončí v den, kdy se číslo přenese. Přečtěte si také: Staré šicí stroje Singer: Běžné stojí na Bazoši do 2 500 Kč, vzácný Featherweight se v USA prodal za skoro 120 000 Kč
Tarify bez závazku můžete měnit bez poplatku. U smlouvy se závazkem smí operátor sankci chtít jen krátce po jejím uzavření a jen ve výši malé části zbývajících paušálů, později už ji chtít nesmí. Za telefon pořízený od operátora se slevou ale může doplatek účtovat i později. Smí chtít nejvýš poměrnou část hodnoty telefonu sjednané při uzavření smlouvy, nebo zbývající cenu služeb, pokud je nižší. Telefon na splátky musíte doplatit.
Sleva až 200 Kč pro vybrané skupiny
Podle rozhodnutí ČTÚ ze září 2025 platí od začátku roku 2026 do konce roku 2028 zvláštní ceny se slevou až 200 Kč měsíčně na mobilní nebo pevné volání či internet. Nabízejí je jen čtyři operátoři: O2, PODA, T-Mobile a Vodafone.
Nárok mají držitelé průkazu ZTP kvůli hluchotě, držitelé ZTP/P, lidé se stupněm závislosti II až IV, příjemci dávky státní sociální pomoci se složkou na živobytí a členové jejich domácnosti. Na osobu připadá jedna sleva a na předplacené karty se nevztahuje. Nárok doložíte průkazem, potvrzením o příspěvku na péči nebo potvrzením Úřadu práce.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/levnejsi-volani-i-data-pro-seniory, https://www.kurzy.cz/tarify/senior/, https://www.kurzy.cz/tarify/vodafone/tarif-60/, https://www.gomobil.cz/tarify/, https://www.t-mobile.cz/tarify, https://www.t-mobile.cz/zmena-tarifu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127, https://ctu.gov.cz/podrobne-informace-k-zadosti-o-slevu, https://ctu.gov.cz/en/price-calculators, https://www.lupa.cz/aktuality/zdravotne-postizeni-a-lide-v-nouzi-bude-mit-dal-slevu-na-internet-a-volani-vybirat-mohou-ze-ctyr-operatoru/, https://www.testado.cz/tarify-pro-seniory/, https://www.podnikatel.cz/clanky/absolutni-hit-pro-seniory-operator-jim-nabizi-neomezene-volani-za-par-korun/, https://www.gomobil.cz/, https://www.vodafone.cz/tarify/tarify-pro-seniory/, https://www.usetreno.cz/tarify/tarif-pro-seniory/