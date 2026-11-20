Letošní dominantu Brněnských Vánoc poskytl Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Jedle bělokorá vyrostla na polesí Hrabůvka a lesníci její stáří odhadují na sedmdesát jedna let.
„Strom jsme vybírali na jaře. Jsou tam samozřejmě různé parametry, které při tom musíme zohledňovat – nejen výška, ale také hustota koruny a větví. Samozřejmě také možnost bezpečného pokácení,“ uvedla Kamila Illy Hájková ze Školního lesního podniku Křtiny.
Dřevorubci jedli pokácí v pátek 20. listopadu a ještě tentýž den ji převezou do Bílovic nad Svitavou, odkud v sobotu vyrazí na svou tradiční pouť.
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Slavnostní program v Bílovicích nad Svitavou začne v sobotu 21. listopadu ve 13 hodin u Myslivny lišky Bystroušky. Během hodinového rozloučení se stromem zazní fanfára trubačů ze Školního lesního podniku, vystoupí Dětský folklórní soubor Bystrouška i děti z Dětského domova Dagmar. Atmosféru doplní Bílovický divadelní soubor BOTA s krátkou scénkou Liduška.
„Cesta vánočního stromu z Bílovic do Brna je významnou tradicí, která už více než sto let spojuje obě místa a připomíná příběh Rudolfa Těsnohlídka. Těší mě, že se lidé každoročně scházejí, aby strom společně vyprovodili na jeho cestu,“ řekl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.
Po čtrnácté hodině vyrazí koňské spřežení směrem do Brna. Trasa povede přes městské části Líšeň a Židenice, kde budou pro místní připraveny krátké zastávky s přivítáním.
Příjezd na Svoboďák a páteční rozsvícení
Na náměstí Svobody odstartuje doprovodný program v 17:30, o lidové písničky se postará cimbálová muzika Kejmlosos Band. Samotný strom dorazí na náměstí přibližně o hodinu později ulicí Rašínova. Přivítají jej fanfáry trubačů z Lesnické a dřevárenské fakulty Mendelovy univerzity a oficiálně jej převezme brněnský primátor
Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Na slavnostní rozsvícení si pak lidé počkají do následujícího týdne. Jedle se na Svoboďáku poprvé rozzáří v pátek 27. listopadu v 17 hodin, čímž symbolicky zahájí Brněnské Vánoce 2026.
Strom nabídne v závislosti na denní době tři světelné režimy – teplou bílou, červenou a kombinaci obou barev.
„Na výzdobu použijeme výhradně úspornou LED technologii. Strom rozzáří celkem 26 tisíc bílých a červených světýlek rozmístěných na 3,2 kilometru světelných řetězů. Doplní je 80 světelných baněk a špice na vrcholu stromu,“ přiblížil ekonomický ředitel TSB Petr Šmerda. Toto osvětlení vyjde na zhruba 220 korun denně. Větve stromu ozdobí červenobílé pruhované baňky ladící s motivem svetru vánočního brněnského draka.
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Historie brněnského vánočního stromu sahá do roku 1919, kdy spisovatel
Rudolf Těsnohlídek našel se svými přáteli v bílovických lesích odložené nemluvně. Silný zážitek jej přivedl k myšlence pomáhat opuštěným a potřebným dětem. Inspirován tradicí z Kodaně pak v roce 1924 inicioval vztyčení prvního Vánočního stromu republiky právě na náměstí Svobody, spojeného s charitativní sbírkou.
„Rozsvícením stromu na Svoboďáku pro mě začíná předvánoční čas. Věřím, že kouzlo Brněnských Vánoc není jen v tom, jak dlouho trvají, ale hlavně v tom, jaké jsou. Dobré jídlo od brněnských podniků, muzika a k tomu místa, kde si člověk může odpočinout od shonu,“ uzavírá Hruška.
Program
13:00–14:00 – Bílovice nad Svitavou, Myslivna lišky Bystroušky: slavnostní program a rozloučení se stromem
cca 15:30–16:00 – Brno-Líšeň, náměstí Karla IV.: vítání stromu
cca 17:00–17:20 – Brno-Židenice, před Dělnickým domem: vítání stromu
17:30–18:30 – Brno-střed, náměstí Svobody: doprovodný program
cca 18:30 – příjezd stromu na náměstí Svobody ulicí Rašínova a slavnostní převzetí stromu primátorem města Brna