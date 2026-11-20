Los kvalifikace EURO 2028: kdy a kde, koše, formát a jak se losuje
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Los kvalifikace EURO 2028: kdy a kde, koše, formát a jak se losujeZdroj: Newcastle United FC
Článek byl publikován 20.11.2026 13:57
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