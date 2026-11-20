Štěpán Kozub je proslulý svým nekorektním humorem, ale někdy podle názoru redakce VIPŽivot prostě přestřelí. Třeba jako v kolujícím klipu ze stand-upového vystoupení, kde se baví s divačkou, která prozradí, že učí na základní speciální škole. Komik se usměje a zeptá:
„ Publikum se směje, žena na pódiu taky. Jenže mimo sál má to slovo jiný dozvuk, a právě ten během tří listopadových dnů proměnil krátký klip v jednu z nejostřejších debat o hranicích českého stand-upu. Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“ Klip, rádio, lavina
Záznam se dostal na instagramový profil Evropy 2, kde Kozub spolupracuje na Ranní show po boku Leoše Mareše. A pak se klip začal šířit. Jako první na něj z veřejně známých osobností zareagovala Tamara Klusová. O den později přišly dvě mnohem tvrdší reakce. Nikol Leitgeb natočila emotivní video, v němž Kozubovi vzkázala:
„ Zveřejňovala i zprávy od matek, které jí psaly, že samy nemají čas ani energii se ozvat. Herečka Mahulena Bočanová, matka dcery Márinky s poruchou autistického spektra, doplnila pohled zevnitř: Přijďte na sbírku pro rodiny dětí se speciálními potřebami a řekněte to slovo rodičům do očí. Přijde vám to vtipný?“ „U tisíců rodin se při takovém humoru sevře srdce.“ Evropa 2 klip následně stáhla.
Bočanová ve svém vyjádření přinesla rozlišení, které celou debatu posouvá za prostý spor o vkus. Rodiče takzvaných „degenů“ mají podle ní často hodně černý smysl pro humor, sami ho používají jako obranný mechanismus.
„ napsala. Rozdíl je v prožité zkušenosti. Jedno je, když si matka dítěte s autismem udělá drsný vtip v kruhu rodičů, kteří procházejí totéž. Něco jiného je, když to udělá komik na placené show a mediální profil mu k tomu dodá dosah statisíců sledujících. Ale u nás, co to žijem, to vyznívá jinak,“ Zdroj fotografie: Nextfoto Kozub mlčí, Mareš brání
Kozub reagoval přímočaře. Webu
Prima Ženy řekl: „Vůbec mě to nezajímá. Přece nebudu černý humor vysvětlovat.“ Zopakoval svou dlouhodobou zásadu: humor neobhajuje, neomlouvá, nevykládá. Je to princip, který drží konzistentně; zároveň je to i taktika, která brání tomu, aby se spor přesunul z jedné citace do dlouhé obhajoby. Kozuba se zastal Leoš Mareš v Ranní show. Podle něj nešlo o výsměch dětem, ale o „skrytou kritiku pokrytectví společnosti“. Ozvali se i posluchači, kteří komika hájili. Profesní důsledky se zatím neprojevily, žádné rušení vystoupení, žádné ukončení spolupráce.
Debata o jednom slově odhaluje hlubší trhlinu.
UNICEF dlouhodobě upozorňuje, že děti s postižením čelí stigmatizaci zakořeněné v představách o nižší hodnotě jejich života. Veřejně šířený pejorativní humor může posilovat právě ten typ zlehčování, proti němuž inkluzivní organizace pracují roky. Pro rodiče, kteří se s podobným obsahem setkají, existuje i praktická rovina: uchovat důkazy, poslat stížnost pořadateli nebo platformě a v krajním případě, pokud jde o diskriminační prostředí ve veřejně nabízené službě, se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo na soud. Ne každý drsný vtip je diskriminace. Ale ne každý drsný vtip je jen vtip.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová