Celý postup se opírá o dva bezplatné nástroje. Na telefonu spustíte aplikaci WiFi FTP Server od Medha Apps, která z něj vytvoří lokální server. Na počítači s Windows nebo macOS otevřete klienta Cyberduck, zadáte adresu telefonu a můžete přenášet soubory oběma směry, podobně jako při kopírování mezi dvěma složkami na disku. Data přitom neopouštějí vaši domácí síť a nemusíte je nahrávat na žádný cizí server. Jedinou podmínkou je, aby obě zařízení byla připojena ke stejné Wi-Fi síti, případně ke stejnému hotspotu.
Proč se o tom moc neví
Ještě před několika lety stačilo adresu FTP serveru zadat přímo do prohlížeče. Chrome, Firefox a další prohlížeče ale postupně podporu FTP protokolu odstranily. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že běžné FTP nepodporuje šifrování a jeho využití postupně klesalo. Tento způsob přenosu souborů se tak dostal do pozadí a většina uživatelů přešla na cloudové služby. Samotný princip ale funguje dál. Jen místo prohlížeče potřebujete samostatného FTP klienta.
Jak na to krok za krokem
Nastavení zabere jen několik minut. Při dalších přenosech už většinu kroků nemusíte opakovat.
- Na telefonu nainstalujte z Google Play aplikaci WiFi FTP Server. Je zdarma a má přes 10 milionů stažení. Po spuštění klepněte na tlačítko „Start“. Aplikace následně zobrazí adresu serveru ve tvaru ftp://192.168.x.x:2221.
- Na počítači spusťte Cyberduck (verze 9.6.0 je dostupná pro Windows 10 a novější i macOS 10.13 a novější). Klikněte na „Nové spojení“, jako protokol vyberte FTP a zadejte adresu i port zobrazené v telefonu. Pokud jste v aplikaci nastavili uživatelské jméno a heslo, vyplňte také tyto údaje.
- Přenášejte soubory. Z počítače do telefonu je můžete přetáhnout z Průzkumníku souborů nebo Finderu přímo do okna Cyberducku. Opačným směrem postupujete stejně: soubory stáhnete přetažením z Cyberducku na plochu nebo do vybrané složky.
Cyberduck umožňuje uložit připojení jako záložku, takže příště se k telefonu připojíte pouhým dvojklikem. Změnit se může pouze IP adresa telefonu. Tu router přiděluje automaticky prostřednictvím DHCP, takže při dalším připojení k Wi-Fi může být jiná. Pokud chcete mít adresu stále stejnou, můžete v nastavení routeru pro telefon rezervovat konkrétní IP adresu.
Bezpečnost: zapněte FTPS a po přenosu server vypněte
Tady je potřeba být obezřetný. Běžné FTP přenáší přihlašovací údaje v čitelné podobě. Na toto riziko výslovně upozorňuje také Microsoft. V domácí síti je sice nebezpečí menší než při připojení k veřejné Wi-Fi, stále ale existuje možnost, že provoz zachytí někdo další připojený ke stejné síti.
Řešení je jednoduché:
- Zapněte FTPS přímo v aplikaci WiFi FTP Server, která podporuje šifrování pomocí TLS. V Cyberducku pak při připojování vyberte možnost „FTP-SSL (Explicit AUTH TLS)“.
- Anonymní přístup ponechte vypnutý, jak je nastavený ve výchozím stavu. Místo něj si nastavte vlastní uživatelské jméno a heslo.
- Po dokončení přenosu server ručně vypněte. Automatické vypnutí se u této aplikace nepodařilo ověřit, proto je bezpečnější klepnout na tlačítko „Stop“ a ukončit server ručně.
Pro srovnání: Google Drive i iCloud šifrují data při přenosu i při jejich uložení. O zabezpečení se tak z velké části stará samotná služba. Lokální FTP nebo FTPS vám naopak umožňuje přenášet soubory bez jejich odesílání na cizí server, ale za správné nastavení zabezpečení odpovídáte sami.
Co ještě vědět: rychlost, iPhone a omezení
Rychlost přenosu závisí především na kvalitě domácí Wi-Fi, síle signálu a aktuálním vytížení sítě. Kabelové připojení bývá stabilnější, bezdrátový přenos je ale pohodlnější: nemusíte hledat vhodný konektor ani řešit kompatibilitu kabelů. Protože není k dispozici jednotné oficiální srovnání rychlostí, berte Wi-Fi přenos především jako pohodlnou alternativu, nikoli automaticky jako rychlejší řešení.
Majitelé iPhonů nemohou použít úplně stejný postup, protože WiFi FTP Server je aplikace určená pro Android. V App Storu ale najdete podobné nástroje, například FTP Server od SavySoda, které umožňují vytvořit FTP server také přímo v iPhonu. Jde však o jinou aplikaci s odlišným rozhraním a postupem nastavení.
Důležité je také nezaměňovat FTPS a SFTP. Jde o dva odlišné protokoly. WiFi FTP Server podporuje FTPS, nikoli SFTP. Při připojování v Cyberducku proto vyberte FTP s šifrováním TLS, nikoli SFTP.
Dvě aplikace, jedna domácí síť a několik minut nastavení. Soubory pak putují přímo mezi telefonem a počítačem, aniž byste je museli nahrávat na cizí server. Jen si po dokončení přenosu nezapomeňte připomenout jednu důležitou věc: server zase vypnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík