Když před rokem poprvé stála Ornella Koktová před domem v Nebušicích, znala ho do té doby jen z internetového inzerátu. VIP život zaznamenal, že na nabídku narazila náhodou pouhé dva dny předtím. Na místě pak řekla jediné:
„Bereme.“ Zní to jako impulzivní nákup pár hadříků v obchodě. Jenže šlo o vilu za 22,49 milionu korun. Za rozhodnutím ale stály měsíce únavného dojíždění ze Slap, předchozí neúspěšné prohlídky a jasná představa, co rodina s třemi dětmi potřebuje. Náhodné bylo nalezení inzerátu. Připravenost koupit vilu nikoli. Sedmdesát kilometrů, které rozhodly
Koktovi žili na Slapech v pronajatém domě se zahradou, idylická kulisa, kterou si vybrali ještě za covidu. Jenže každodenní realita vypadala jinak. Ornella opakovaně mluvila o sedmdesáti kilometrech do Prahy, o přetížených silnicích a o tom, že
logistika kolem školy, školky a práce požírá čas i energii. Podle jejích vlastních slov na Super hledala dům, který by kombinoval pražskou dostupnost s prostorem a zelení, na jaké si rodina zvykla. Nebušice tohle splňovaly: klidná městská část na okraji Prahy 6, škola i školka pár ulic od domu, a přitom Šárka za rohem.
Podle médií citujících katastrální dokumenty koupila Koktová polovinu dvojdomku na pozemcích o celkové rozloze 514 metrů čtverečních. Dům má tři podlaží a dispozici šitou na míru velké rodině:
Čtyři koupelny Samostatné pokoje pro tři děti Šatna pro Ornellu Velká kuchyň propojená s jídelnou a obývacím pokojem Suterénní úložné prostory Zahrada se skleníkem, pergolou a zahradními domky Zdroj fotografie: Nextfoto
Ornella v živém vysílání zmínila, že manžel původní majitelky byl architekt a dům sám navrhl. Právě architektonická „zákoutí“ a promyšlené detaily ji podle vlastních slov přesvědčily ještě víc než samotná dispozice. Přidala i osobní rovinu:
původní majitelka se prý znala s jejími prarodiči, což celému obchodu dodalo emocionální rozměr. V době koupě dům rozhodně nebyl v ukázkovém stavu, čekaly ho zásadní interiérové úpravy. Cena 22,49 milionu přitom v Nebušicích nevybočuje. Podle ČSÚ se průměrná kupní cena pražských rodinných domů v roce 2025 vyšplhala na 119 239 korun za metr čtvereční. Hypotéka ještě před bouří
Klíčový detail celého příběhu je časování. Kupní smlouva byla podepsána 5. ledna 2026, stěhování proběhlo v březnu. Hypotéku banka schvalovala loni na podzim, tedy v době, kdy Ornelliny
příjmy z influencerských spoluprací běžely naplno. Podle údajů, které média vyčetla z katastrálních dokumentů, pokryla z vlastních zdrojů zhruba 2,49 milionu korun a zbývajících přibližně 20 milionů šlo na hypotéku s úrokem 4,79 % ročně a splatností do prosince 2066. Josef Kokta k tomu v rozhovoru pro iDNES.cz dodal, že banka posuzovala Ornellu podle podnikání, které vede od roku 2017.
Pak přišel duben 2026. Na Ornellině YouTube kanálu se objevilo čtyři roky staré domácí video, na němž Kokta vulgárně křičí na děti. Kokta tvrdil, že šlo o soukromý záznam nahraný jako „odstrašující příklad“ pro něj samotného, který omylem zveřejnil při úklidu kanálu.
Ekonomické následky byly rychlé a tvrdé: firma Profimed veřejně oznámila ukončení spolupráce s odůvodněním, že chování na záznamu je v rozporu s hodnotami značky. Další spolupráce padly tiše. Původní plán počítal s postupnou přestavbou domu od třetího patra dolů, novým bazénem na zahradě a úpravami podle návrhu architektů. Teď ale Kokta přiznal, že po kauze s videem přišla rodina přibližně o čtyři miliony korun a rekonstrukce se zastavila.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová