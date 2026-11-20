Karlovy Vary uspořádaly zápas pro školáky se začátkem v poledne ve všední den potřetí. V roce 2024 přivítaly České Budějovice a prohrály 1:2 v prodloužení, loni hostily Třinec a vyhrály 2:1.
Energii se dnes podařil vstup do utkání. Po 74 sekundách se trefil zpoza levého kruhu pod horní tyč lotyšský útočník Haralds Egle. V 5. minutě mohli Ostravané odpovědět, ale Cienciala únik dvou hostujících hráčů na Frodla po přihrávce Hladonika nezakončil a bekhendový pokus po následné otočce karlovarský gólman bez problémů kryl. V polovině úvodní části na druhé straně projel před Hrachovinu Bambula, vítkovický gólman mu ale nedal prostor, aby jej mohl bekhendovým zakončením překonat.
Na přelomu první a druhé třetiny domácí odolali při Tomkově vyloučení. Ve 27. minutě Karlovy Vary při vyloučení exkarlovarského Šíra využily početní výhodu. Egle uvolnil na levé straně Nicholase Jonese, který z úhlu zamířil do odkryté branky. Na druhé straně Frodl vyrazil nebezpečný bekhendový pokus Maciase a k zakončení se před ním nedostal dorážející Nellis. Na druhé straně nevyužil příležitost Brickley a ve 32. minutě trefil Sapoušek levou tyč.
Vítkovice nezužitkovaly ani další početní výhodu při Sapouškově trestu z konce druhé části. Ve 42. minutě se ocitl sám před Frodlem polský útočník Macias, ale neuspěl. Před Hrachovinou neměl přesnou mušku kapitán Energie Černoch. V čase 44:21 už to ale bylo 3:0. Petr Tomek si vyměnil puk s Eglem a z pravého kruhu zamířil k protější tyči.
Ostravané se ale brzy vrátili do hry. Ve 49. minutě zužitkoval Hladonik v přečíslení Šírův pas a o 119 sekund později se bývalý hráč Energie prosadil i podruhé v utkání. Po Zbořilově přihrávce vystřelil z pozice mezi kruhy a puk si nešťastně srazil do vlastní branky Eronen.
Vyrovnat mohli Stránský a Abdul, ale Frodla nepřekonali. Poté, co domácí neuklidnil Brickley, byl blízko vyrovnání v 59. minutě Zbořil. Jeho tečovaná střela při power play ale skončila na horní tyčce. Energie tak těsnou výhru udržela.
HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera
3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Egle (Mamčics, Jones), 27. Jones (Egle, P. Tomek), 45. P. Tomek (Egle) – 49. Hladonik (Šír, Holland), 51. Hladonik (Zbořil). Diváci: 5 809. Rozhodčí: Jiří Ondráček I., Pilný – Maňák, Jiří Ondráček II.
Sestavy:
HC Energie Karlovy Vary: Frodl (Daniel Král) – Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Myšák (A), Dyk – O. Beránek (A), Jiskra, Minárik – Bambula, Jones, Šťastný – Egle, Černoch (C), P. Tomek – Koffer, Sapoušek, T. Redlich – M. Váňa. Trenér: Pavel Patera.
HC Vítkovice Ridera: Hrachovina (P. Švančara) – Holland, J. Zbořil (C), Demel, Pavelka, Port, Leahy, Brůna – Š. Stránský, Hrivík (A), Lacka – Kalus (A), Nellis, Abdul – Bernovský, Hladonik, Cienciala – Petr, Šír, Maciaś. Trenér: Yorick Treille.