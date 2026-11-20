Příběh Evžena Šmýda z Ulice patří k nejdelším vztahovým obloukům, jaké česká televizní každodenní fikce nabídla. Muž, který po rozvodu spadl na dno,
přišel o majetek i střechu nad hlavou a roky bojoval s alkoholem, se postupně vyškrábal zpátky. VIP život připomíná, že právě Blanka Vránová byla důvod, proč to dávalo smysl. Teď je to on, kdo ze vztahu tiše odchází. Ne za jinou ženou, ne k lahvi. Za ovcemi, statkem a mysliveckým honem. Od dna k opoře: co všechno spolu přežili
Evžen se v Ulici poprvé objevil na jaře 2015 jako bývalý alkoholik, který se po rozvodu propadl až na ulici, doslova. Když na podzim 2018 přišla do seriálu Blanka, vznikl pár, který musel od začátku překonávat víc než běžné seriálové neshody.
Blanka se sama propadla do závislosti na alkoholu a lécích, Evžen ji držel nad vodou, dokud to šlo. Pak se rozešli. Blanka se vrátila k Luďkovi, zažila s ním násilí, léčila se. A nakonec se k Evženovi vrátila. Ten návrat nebyl jednoduchý ani jednorázový. Ještě v lednu 2024 se v seriálu řešilo, že se Evženovi znovu silně vrací chuť na alkohol. Blanka se bála, jestli nespadne. Nespadl.
V prosinci 2024 Nova
otevřeně psala o Evženovi a Blance jako o jednom z „nejharmoničtějších a nejoblíbenějších párů“. Tehdy se sice rozehrála linka Evženovy žárlivosti na Igora, ale šlo o klasický seriálový trojúhelník, vnější ohrožení, které pár nakonec ustojí. Mechanismus, který diváci znají a přijímají. Jenže to, co přišlo potom, funguje úplně jinak. Žádný rival, žádná třetí osoba. Místo toho pomalé, téměř neviditelné vychládání zevnitř. A právě to je důvod, proč tahle linka dráždí víc než jakákoli nevěra. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova 22. sezona: muž, který zmizel do statku
Zlom přišel postupně. Loni na konci léta se z Austrálie natrvalo vrátila Adriana s malou Klárkou. Hned od prvních dní Klárka komunikovala prakticky jen s Evženem, Blanku ignorovala.
Evžen se stal mužským pilířem širší rodiny, náhradním dědečkem, opravářem, hospodářem. Když Nova 10. srpna představila hlavní linky 22. sezony, pojmenovala to přímo: Evžen „naplno žije statkem, ovcemi, myslivostí i rolí dědečka“ a Blance chybí jeho pozornost i blízkost. Konkrétní dějové body, které se od srpna do listopadu 2026 navrstvily, mluví jasně: Evžen se do výletu do Milána původně vůbec nechtěl, vztah byl prý „na bodu mrazu“. Blanka se pokusila o sblížení, podle ukázky ho svedla „po vzoru jelena v říji“. Evžen ji odmítl. Jejich intimní vztah oficiálně „trpí“; Evžen problém raději konzultuje s kamarádem Rosťou než s partnerkou. Blanka má strach, protože Evžen nedorazil domů, byl na honu.
Podstata divácké nespokojenosti neleží v tom, že by Evžen udělal něco dramaticky špatného. Problém je subtilnější, a proto bolestnější. Muž, který kdysi Blanku doslova zachránil před jejími démony, je dnes ten, kdo jí citově uhýbá. Scenáristé obrátili role: z držáka vztahu se stal
partner, který svou energii přesměroval jinam, aniž by si toho plně všímal. Fanouškovské reakce na sítích jsou ostré. Evžen prý „se chová jako totální blb“, tvůrci „kazí další oblíbenou postavu“. Část publika má pocit, že scenáristé zbytečně rozebírají jeden z mála stabilních párů, a dělají to tím nejhorším možným způsobem: tichým odcizením.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová