Když vám Google, Apple nebo Microsoft pošle upozornění, že vám dochází místo v cloudu, první instinkt bývá kliknout na „Upgradovat“. Jenže všechny čtyři velké cloudové služby (Google Drive, iCloud, Dropbox i OneDrive) nabízejí přímo ve svém rozhraní nástroje, které vám ukážou, co zabírá nejvíce prostoru, a umožní nepotřebné soubory smazat nebo omezit jejich ukládání. Gigabajty zbytečných dat přitom neleží jen v samotném úložišti souborů. Skrývají se také v automatických zálohách fotek a videí z telefonu, starých e-mailových přílohách, zálohách zařízení, datech aplikací, přílohách zpráv nebo sdílených složkách, na které jste už dávno zapomněli. Proto by první reakcí na upozornění o nedostatku místa neměla být platba, ale kontrola úložiště.
Kde se bere zbytečně zabrané místo a proč je Google nejzrádnější
Největší bezplatnou kapacitu nabízí Google, a to 15 GB. Má to ale háček: tento prostor se společně využívá pro Google Drive, Gmail a Fotky Google. Stačí několik let automatického zálohování fotografií a k tomu pár desítek e-mailů s velkými PDF přílohami a volná kapacita může být pryč. iCloud a OneDrive nabízejí zdarma 5 GB, Dropbox pouhé 2 GB.
Nejčastější zdroje zbytečně zabraného místa jsou napříč službami podobné:
Fotky a videa ze záloh – automatické nahrávání z telefonu běží na pozadí a často mu nikdo nevěnuje pozornost. Staré e-mailové přílohy – v Gmailu i Outlooku se mohou hromadit celé roky. Zálohy zařízení – například starý iPhone nebo tablet s Androidem, který už nepoužíváte, ale jeho záloha stále zůstává v cloudu. Data aplikací – aplikace třetích stran propojené s Google Drivem nebo iCloud Drivem si mohou ukládat vlastní soubory. Sdílené složky – u Dropboxu a OneDrivu mohou některé sdílené soubory zabírat místo z vaší kvóty. Koš – v některých službách smazané soubory stále zabírají místo, dokud koš nevyprázdníte.
Apple navíc od systémů iOS 26 a macOS Tahoe započítává do úložiště iCloudu také fotografie a plakáty kontaktů. I ty tak mohou přispívat k rychlejšímu zaplnění dostupné kapacity.
Jak najít největší položky za pět minut
Každá služba nabízí vlastní přehled využití úložiště. Tady jsou nejdůležitější postupy:
Google: Otevřete Google One a přejděte do sekce Manage storage. Zobrazí se vám rozdělení využitého prostoru mezi Google Drive, Gmail a Fotky Google. V Drivu klikněte vlevo na Storage. Soubory se automaticky seřadí podle velikosti, takže snadno najdete ty největší. V Gmailu zadejte do vyhledávání has:attachment larger:10M a zobrazíte e-maily s přílohami většími než 10 MB. Pomocí operátoru older_than:2y has:attachment zase najdete starší zprávy s přílohami. V nastavení Drivu projděte také sekci Manage apps, kde mohou být uložená data aplikací třetích stran.
iCloud: Otevřete Nastavení → vaše jméno → iCloud → Manage Account Storage. Zobrazí se přehled využití prostoru, včetně záloh, Fotek, iCloud Drivu, příloh ve Zprávách a dat aplikace Mail. Jednu z největších úspor často přinese odstranění starých záloh zařízení, která už nepoužíváte.
Dropbox: Na webu přepněte zobrazení souborů na seznam a zapněte sloupec Size. V nastavení účtu najdete také přehled využití úložiště, včetně sdílených složek a záloh. Důležitý detail: Dropbox po běžném smazání souboru uvolní příslušné místo v kvótě, takže jeho trvalé odstranění už další prostor neušetří.
OneDrive: V nastavení otevřete Manage storage, kde najdete přehled využití dostupné kapacity. Nezapomeňte zkontrolovat také Recycle Bin (koš), protože soubory v něm mohou dál zabírat místo. Projděte i složky Desktop, Dokumenty a Obrázky, pokud máte zapnuté jejich zálohování z počítače. Vypněte automatické zálohování fotek, právě to bývá největší žrout místa
Automatické nahrávání fotek a videí z telefonu patří k nejrychlejším způsobům, jak zaplnit cloudové úložiště. Jednominutové video ve 4K může zabrat stovky megabajtů. Při běžném focení a natáčení tak může objem uložených dat narůst během jediného měsíce o několik gigabajtů.
Vypnutí automatického zálohování je přitom otázkou několika kliknutí:
Google Fotky: Aplikace → profilová ikona → Nastavení Fotek → Záloha → vypnout. iCloud Fotky: Nastavení → vaše jméno → iCloud → Fotky → vypnout synchronizaci. Pozor, změna se projeví na všech propojených zařízeních Apple. Dropbox: Aplikace → Account → Settings → Camera uploads → vypnout. OneDrive: Profilová ikona → Settings → Camera backup → vypnout. Na Androidu zkontrolujte také nastavení Back up device folders, kde mohou být zahrnuté například snímky obrazovky nebo složky vytvořené editačními aplikacemi.
Než začnete cokoli mazat, stáhněte si originály důležitých souborů a fotografií na disk nebo do jiného bezpečného úložiště. U iCloud Fotek buďte obzvlášť opatrní: smazání fotografie z iCloudu ji odstraní také ze všech zařízení, která s ním synchronizují knihovnu. Odstranění záloh zařízení může být nevratné, proto si předem ověřte, že už je skutečně nepotřebujete.
Kolik ročně ušetříte, když vám stačí úklid
Pokud po vyčištění zjistíte, že vám bezplatný tarif stačí, nemusíte za cloudové úložiště platit vůbec. Pokud se ale přece jen rozhodnete pro placený tarif, následující přehled ukazuje ceny základních variant:
Služba První placený tarif Roční náklad Google One 100 GB za 1,99 € měsíčně cca 575 Kč iCloud+ 50 GB za 25 Kč měsíčně 300 Kč iCloud+ 200 GB za 79 Kč měsíčně 948 Kč OneDrive (M365 Basic) 100 GB za 39 Kč měsíčně 389 Kč (roční platba) Dropbox Plus 2 TB za 9,99 USD měsíčně cca 2 800 Kč
Ceny Dropboxu jsou uvedeny v dolarech podle oficiální nabídky tarifů. Konečná částka v korunách se může lišit podle fakturačního kanálu a aktuálního kurzu. U ostatních služeb vycházejí údaje z veřejných českých ceníků platných k listopadu 2026.
Co se stane, když plný cloud ignorujete
Důsledky přeplněného účtu nejsou jen kosmetické. Google může zastavit nahrávání nových souborů do Drivu i Fotek Google a omezit také příjem pošty v Gmailu. Pokud zůstanete nad kvótou déle než dva roky, vyhrazuje si právo obsah smazat. iCloud přestane zálohovat zařízení a synchronizovat fotografie. Dropbox může pozastavit synchronizaci.
OneDrive zase může po překročení limitu omezit přístup k některým funkcím a po delší době nad kvótou přistoupit k dalším opatřením, včetně možného odstranění dat.
Dvacet minut strávených kontrolou úložiště a několika kliknutími na „Smazat“ vám může ušetřit stovky korun ročně. Zároveň ale nezapomínejte na zálohování důležitých souborů, abyste při úklidu omylem nepřišli o cenná data. Upgrade má smysl až ve chvíli, kdy vám kapacita nestačí ani po odstranění nepotřebných souborů a záloh.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík