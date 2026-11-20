Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Lucy Lawless jako Amazonka v seriálu Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova
Herec Kevin Sorbo prodělal v roce 1997, kdy točil Herkula, tři mrtvice a celých čtrnáct let to tajil. Dobrodružný seriál, ve kterém u nás hlavní dvojici namluvili Jiří Schwarz a Petr Svoboda, přitom počítal se smrtí Xeny už po třech dílech, jenže bojovnice přežila a nakonec Herkula ve sledovanosti předběhla. Na place tekla i zlá krev, když jeden z neúspěšných uchazečů o titulní roli mlátil Sorba před kamerou doopravdy. A když pak vlastní odnož začala seriál porážet, zavedl štáb na uklidnění hlavního herce svérázný rituál.
Cesta k roli přes rány naostro
Polobůh
(Kevin Sorbo) přijde vinou zlé nevlastní matky Héry o manželku i děti a spolu s přítelem Ioláem ( Herkules ) putuje po světě, kde brání lidi před válečníky i nadpřirozenými hrozbami. Michael Hurst
Získat titulní roli nebylo pro Sorba snadné, na čtené zkoušky musel totiž dorazit hned devětkrát. Ne každý soupeř z castingu ale jeho vítězství přijal v klidu. Brian Thompson patřil mezi finalisty na roli Herkula a nakonec dostal jen vedlejší part Gotha v epizodě Siege at Naxos. Při společném souboji pak Sorba mlátil doopravdy, protože si myslel, že hlavní role měla patřit jemu. Sorbo si na rány stěžoval producentům a Thompson si Herkula zahrál až v roce 2000 ve filmu Jason and the Argonauts.
Tři mrtvice tajil čtrnáct let
Nejtěžší zkouška potkala Sorba koncem roku 1997, kdy vyrazil mezi čtvrtou a pátou sérií na propagační cestu k filmu Kull Dobyvatel a začalo ho bolet rameno. Ukázalo se totiž, že má u ramene aneurysma, které prasklo a poslalo mu krevní sraženiny do paže, takže mu hrozilo, že o ni přijde. K tomu prodělal tři mrtvice. Do nemocnice ho odvezla snoubenka, herečka Sam Jenkins, se kterou se seznámil právě na place Herkula, kde hrála Serenu, a 5. ledna 1998 se vzali.
Sorbo trvale přišel o deset procent zraku a musel se znovu učit chodit. Zotavení trvalo dva roky a sám o sobě řekl, že byl celou dobu deprimovaný a frustrovaný. V páté a šesté sérii měl proto kratší natáčecí dny, scenáristé upravovali díly a přibylo hostujících herců. Veřejnost se o tom ale nedozvěděla. Sorbo čtrnáct let mlčel a celý příběh vyprávěl až v roce 2011 v knize True Strength.
Xena měla po třech dílech skončit
Právě v Herkulovi se poprvé objevila Xena (Lucy Lawless), kterou v českém dabingu namluvila Michaela Kuklová. Tvůrci se u ní inspirovali postavou Brigitte Lin ze snímku The Bride with White Hair a původně pro ni počítali jen se třemi díly zakončenými její smrtí v epizodě Vysvobozené srdce.
Producenti ale začali uvažovat o samostatném seriálu, tak ji nakonec nechali naživu. Třídílný příběh zabral u diváků i ve sledovanosti, takže Xena dostala ještě v roce 1995 vlastní pořad. Lawless si přitom ve stejném světě zahrála tři různé postavy: kromě Xeny ještě Lysiu v televizním filmu Herkules a Amazonky a Lylu v samotném seriálu.
Lucy Lawless jako Amazonka v seriálu Herkules. FOTO: MCA Television / distr. TV Nova Plivání na zem kvůli žárlivosti
Herkules ve sledovanosti akčních pořadů porazil i Pobřežní hlídku, ve druhé řadě ho ale předběhl vlastní spin-off Xena a vedla až do konce vysílání. Podle knihy Roberta Weisbrota z roku 2004 Sorbo na větší úspěch Xeny žárlil a zlobil se.
Producentka Chloe Smith tehdy navrhla Robu Tapertovi svérázný recept na uklidnění hercova ega: štáb Herkula měl plivnout na zem pokaždé, když padlo jméno Xena, a na place to skutečně zavedli.
Napětí v zákulisí se promítlo i do zkrácené šesté řady, která má jen osm dílů. Tapert v téže knize uvedl, že studio neobjednalo plnou řadu kvůli Sorbovým výrokům v médiích:
„Byl jsem překvapený, že Studios USA tu řadu Herkula nedokončilo. Kevin byl ale dost nespokojený a mluvil v tisku špatně úplně o všech.“ Sorbo naopak v audiokomentáři k finální epizodě tvrdil, že studio chtělo podpis na další tři celé řady, což odmítl kvůli nabídce ze seriálu Andromeda. Kaskadérská lana v záběru
Pozorní diváci v seriálu odhalili i několik přešlapů. V dílu Fazole a divoká vejce udeří Herkules vojáka směrem k obří fazolové stonce a po dopadu je vidět tenké lano, na kterém byl kaskadér připevněný. V epizodě Co po jméně? zase odhozený velitel narazí do studny, která se o pár centimetrů pohne a prozradí, že nejde o skutečnou stavbu.
V dílu Střetnutí Herkules v lese vyskočí pro větev, aby pomohl Ioláovi, jenže větev se viditelně ohne jako guma. Ve stejné epizodě se voják ramenem opře o osten na padací pasti a ten se ohnutím rovněž prozradí. V dílu Pýcha předchází svár Ioláovi při cestě džunglí mizí a zase se objevuje pírko ve vlasech, a Afrodita (Alexandra Tydings) oslovuje Herkula v různých epizodách jednou jako staršího a podruhé jako mladšího bratra.
Seriál Herkules aktuálně vysílá stanice Nova Action.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).