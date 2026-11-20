- Davis Cup Final 8 se hraje od 24. do 29. listopadu 2026 v Boloni.
- Česko jako čtvrtý nasazený vyzve v úterý od 16:00 Kanadu.
- V nominaci jsou Menšík, Lehečka, Macháč, Pavlásek a Rikl.
- Kanadu povedou Félix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov.
- Vítěz utkání se v semifinále střetne s Itálií, nebo Koreou.
Kdy hraje Česko v Davis Cupu 2026
Čeští tenisté vstoupí do finálového turnaje hned v úvodní den. Čtvrtfinále Česko vs. Kanada začíná v úterý 24. listopadu v 16:00 v SuperTennis Areně v areálu BolognaFiere. Obě země se v historii Davisova poháru ještě nikdy oficiálně nepotkaly.
Program Davis Cupu 2026: čtvrtfinále, semifinále a finále
Čtvrtfinále
- úterý 24. 11., 16:00: Česko vs. Kanada
- středa 25. 11., 16:00: Itálie vs. Korea
- čtvrtek 26. 11., 10:00: Velká Británie vs. Německo
- čtvrtek 26. 11., od 17:00: Rakousko vs. Španělsko
Semifinále
- pátek 27. 11., 16:00: vítěz Itálie/Korea vs. vítěz Česko/Kanada
- sobota 28. 11., 12:00: vítěz Británie/Německo vs. vítěz Rakousko/Španělsko
Finále
Všechny časy jsou uvedené v SEČ.
Formát Davis Cup Final 8
Finálový turnaj je čistě vyřazovací. Každé utkání tvoří dvě dvouhry a čtyřhra, postupuje tým, který získá dva body. Rozhodnout tak může už první singlový pár, nebo naopak závěrečná čtyřhra.
Česká nominace na Davis Cup 2026
Kapitán Tomáš Berdych sází na osvědčené jádro, které v září v Praze porazilo Spojené státy 3:2 a vybojovalo postup do Boloně.
- Jakub Menšík, dvouhra
- Jiří Lehečka, dvouhra
- Tomáš Macháč, dvouhra a čtyřhra
- Adam Pavlásek, čtyřhra
- Patrik Rikl, čtyřhra
O posledním místě v týmu se rozhodovalo mezi Macháčem a Vítem Kopřivou. Berdych nakonec sáhl po Macháčovi. Česko se mezi osm nejlepších týmů světa dostalo podruhé za sebou, loni v Boloni skončilo ve čtvrtfinále na Španělsku.
Soupeř Kanada: Auger-Aliassime a Shapovalov
Kanadu, vítěze Davis Cupu z roku 2022, povede světová sedmička Félix Auger-Aliassime. Vedle něj nastoupí zkušený Denis Shapovalov a širší kádr doplňují Gabriel Diallo a Liam Draxl. Kanaďané se do Boloně probojovali výhrou 3:1 nad Francií v Québecu.
Berdych vidí šanci hlavně ve druhé dvouhře a ve čtyřhře, kde se proti Američanům výborně předvedli Pavlásek s Riklem.
Pavouk a cesta Česka do finále
Při postupu přes Kanadu čeká Čechy v pátečním semifinále vítěz duelu Itálie a Korea. Domácí obhájci titulu přijedou bez Jannika Sinnera, který se v Turíně objevil bez rakety. Ve druhé polovině pavouka hrozí Španělsko s Carlosem Alcarazem, který přijel do Turína ve vražedné formě, a také Německo s Alexandrem Zverevem.
Kde sledovat Davis Cup 2026 živě
Přímé přenosy z Final 8 v Boloni by měla stejně jako loni nabídnout Česká televize na stanici ČT sport a v internetovém vysílání ČT. Průběžné výsledky najdete i na oficiálním webu daviscup.com.