Komediální seriál Boží plán na TV Nova dostane druhou řadu, do které se vrátí všichni představitelé hlavních postav. Tvůrci už chystají nový scénář a slibují odpovědi na otevřené otázky kolem náhlého návratu Adama, ze kterého zůstali zaskočení i samotní herci. V pokračování navíc dostane zabrat Mirkova dosavadní rovnováha, protože mu do života vstoupí nová výrazná postava. Na datum premiéry si však diváci počkají, scénář má totiž znovu přinést uzavřený příběh.
Nečekaný návrat Adama stále bez odpovědi
První řada Božího plánu sledovala partu ze sdíleného bytu zvaného Šér, kde spolu žili Hynek (Filip Březina), Julie (Michaela Petřeková) a další přátelé pod ochrannou rukou Mirka (Tomáš Jeřábek). Závěr série ale nechal viset ve vzduchu několik otazníků, hlavně co se s Adamem doopravdy stalo a proč se zničehonic objevil zpátky.
Emočně náročný konec prožila hlavně Michaela Petřeková. Poslední dva díly byly pro Julii těžké, vyrovnávala se v nich totiž se ztrátou člověka, kterého milovala, a pak se Adam nečekaně vrátil. „Upřímně, teď vůbec netuším, co mou postavu čeká a co se bude dít. Jsem zvědavá stejně jako diváci,“ řekla pro TV Nova Petřeková. Odpovědi na všechny záhady kolem Adamova osudu zatím znají jen tvůrci.
Parta v Šéru si musí poradit sama
Byt Šér zůstane domovem hrdinů i v nových dílech, jenže dosavadní pravidla v něm přestanou platit. V první řadě měl Mirek všechno pod kontrolou a pomáhal ostatním najít správný směr, v pokračování se ale jeho svět vychýlí z rovnováhy. Do děje totiž zamíří další výrazná herecká osobnost, jejíž jméno si stanice zatím nechává pro sebe. „Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ řekl Jeřábek.
Kreativní producent Lukáš Borovička slibuje, že i nové díly staví na osvědčených pilířích. „Chceme zachovat to, co na Božím plánu fungovalo, skvělou hereckou partu, humor a svěží způsob vyprávění,“ vysvětlil Borovička. Mirek však ve druhé řadě bude mít vlastních starostí dost, takže se ostatní hrdinové budou muset obejít bez jeho pomoci a postavit se na vlastní nohy.
Herci zůstávají kvůli volnosti na place
Návrat do pokračování potvrdili všichni hlavní herci, protože si během natáčení vytvořili pevná přátelství. „Sešla se tu skvělá parta a navíc mě na Božím plánu baví samotný tvůrčí proces. Máme prostor věci dohrávat, improvizovat a uchopit je po svém, a to se u seriálu nestává často,“ řekl Březina. Zároveň je zvědavý, kam další děj dovede Hynka, který se ze zakřiknutého kluka proměnil v sebevědomého muže a teď ví, co od života chce.
K pokračování vedla milionová sledovanost
O tom, že má Mirkova parta dál co říct, přesvědčila televizi i čísla sledovanosti. V klasickém vysílání si seriál v průměru pustilo kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. „Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ řekl generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt.
Původně přitom tvůrci chystali seriál jako jednorázový příběh se začátkem, vývojem i koncem. „Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví,“ řekla producentka Simona Brdičková. Velký zájem publika jim dal za pravdu, pokračování ale podle ní nechce jen navazovat na konec první série, musí mít vlastní důvod i vlastní téma.
Druhá řada nebude nekonečný seriál
Kdy se nové epizody objeví v programu, televize zatím neoznámila. Scenáristé na textu teprve pracují a tvůrci nechtějí nic uspěchat, dokud nebudou mít v ruce verzi, za kterou si budou plně stát. „Jedno ale víme jistě. Ani druhá řada nebude nekonečným seriálem. I tentokrát chceme vyprávět uzavřený příběh, který bude stát za to,“ dodal Borovička.
Čekání na premiéru si mohou diváci zkrátit na platformě Oneplay, kde zůstává celá první řada. Po znalosti finále tam podle spoluautorů Martina Šimíčka a Lucie Konečné vyznějí starší epizody v novém světle, protože scénář psali s ohledem na opakované sledování. „Kdo si ho pustí znovu, najde věci, kterých si napoprvé nevšiml, a možná ho překvapí, kolik souvislostí mu při prvním sledování uniklo,“ dodali.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova).