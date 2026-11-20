Pirelli se opět obává: V Kataru bude omezena délka stintu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pirelli se opět obává: V Kataru bude omezena délka stintu
Článek byl publikován 20.11.2026 14:16
V posledních hodinách se v paddocku stále hlasitěji mluví o návratu motorů V8. Podle posledních informací...
Druhý trénink závodního víkendu v Las Vegas byl opět na mokru, tentokrát s červenou vlajkou. Nejlepší čas...
První trénink závodního víkendu v Las Vegas ovládl déšť a velmi chladné podmínky. Většina jezdců se na...
Mezinárodní automobilová federace krátce před začátkem programu v Las Vegas oznámila důležitou novinku. Od...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →