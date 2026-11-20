Když mi doma zbydou měkčí hrušky a nechce se mi vytahovat vál ani dlouho míchat těsto, sáhnu po tomhle hruškovém koláči s tvarohem a rozinkami. Je z běžných surovin, příprava je nenápadně rychlá a výsledek bývá hezky vláčný. Rozinky si předem namočím do vody nebo do rumu. S tvarohem pak udělají z obyčejného plechového moučníku koláč, který se u nás často krájí ještě teplý.
Na receptu je příjemné i to, že se s ním člověk moc nenadře. Nic se neválí, neskládá do přesných pater a přesto koláč nevypadá jako z nouze ctnost. Sypká směs se v troubě spojí s máslem a
, hrušky pustí trochu šťávy a celý plech je potom tvarohovou náplní měkký, šťavnatý a příjemně voňavý. Doma ho většinou jíme ještě lehce vlažný, spíš dezertní vidličkou z talířku než jen tak do ruky.
Můj tip: Máte-li hrušky hodně sladké a už měkké, s cukrem v tvarohu raději šetřete a rozinky nechte nabobtnat spíš ve vodě než v rumu. U pevnějších hrušek se mi osvědčilo krájet je na tenčí plátky, zhruba kolem 3 mm, a pokládat je na plech poměrně nahusto. Hrušky a tvaroh jsou stará dobrá dvojice
V domácím pečení dostávají hrušky často méně prostoru než jablka, a přitom umějí v troubě udělat hodně práce. Změknou, zesládnou a nechají vyniknout i ostatní chutě. S
tvarohem si rozumějí přirozeně, protože ten koláči dodá vláčnost a jemně nakyslý tón. Když se přisypou ještě rozinky, náplň působí plněji a trochu svátečněji, i když jde pořád o úplně domácí moučník bez velkých okolků. Recept na domácí hruškový koláč s tvarohem a rozinkami
Doba přípravy: zhruba 20 minut Délka pečení v troubě: asi 45 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 12 až 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 2,5 hrnku hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 1 sáček prášku do pečiva 3 ks polotučného tvarohu ve vaničce 3 ks vajec 1 sáček vanilkového cukru 3 až 4 ks hrušek 2 hrstky rozinek 1 kostka másla 2 až 3 lžíce rumu nebo vody na namočení rozinek Postup přípravy hrnkového hruškového koláče s tvarohem
1. Rozinky nejprve zalijte
vodou nebo rumem a nechte je aspoň 10 až 15 minut nabobtnat. Když dostanou chvilku času, nejsou pak v koláči tuhé a chuťově lépe splynou s náplní. Troubu nastavte na 180 °C
2. Plech vyložte
pečicím papírem, případně ho jen lehce vymažte máslem, pokud jste na to zvyklí.
3. Do mísy nasypte
hladkou mouku, cukr krupici a prášek do pečiva. Všechno promíchejte. Vznikne suchá směs, která tady zastoupí klasické těsto.
4. Přibližně polovinu
sypké směsi nasypte na připravený plech. Stačí ji rozhrnout do souvislé vrstvy, pěchování není potřeba.
5. Hrušky oloupejte, vykrojte jadřince a nakrájejte je na tenčí plátky. U větších a pevnějších kusů se mi nejlépe pracuje s plátky silnými kolem
3 mm; v troubě změknou tak akorát a při krájení se koláč tolik netrhá.
6. Plátky
hrušek rozložte na sypký základ. Klidně je dávejte těsně vedle sebe, ovoce pak vyjde skoro do každého sousta. Foto: Cooky.cz, Hrušky ukládejte na sypkou směs těsně vedle sebe.
7. V jiné míse prošlehejte nebo aspoň pečlivě rozmíchejte
tvaroh, vejce a vanilkový cukr. Náplň má být hladká a spíš tekutější, aby se dala bez trápení nalít přes hrušky.
8. Tvarohovou směs nalijte na vrstvu
hrušek a zlehka ji rozetřete. Nemusí to být úplně rovné jako podle pravítka, při pečení si náplň sedne.
9. Z rozinek slijte přebytečnou tekutinu a rozhoďte je po
tvarohové vrstvě. Kdo má rád výraznější vůni, vezme rozinky máčené v rumu, podobně jako u řady starších domácích koláčů. Foto: Cooky.cz, Lze použít rozinky namočené v rumu a okapané.
10. Navrch přijde druhá polovina
sypké směsi. Jen ji rozsypte po povrchu tak, aby zakryla většinu tvarohu; nemačkejte ji.
11.
Máslo nakrájejte na malé kousky a rozložte je po celém povrchu koláče. Během pečení se rozpustí, vsákne do sypké vrstvy a pomůže vytvořit jemně zlatý vršek. Foto: Cooky.cz, Na další sypkou směs pokládejte plátky másla.
12. Pečte asi
45 minut, dokud povrch lehce nezezlátne a okraje nebudou pevné. Pokud vaše trouba peče rychleji nebo ostřeji, podívejte se na koláč už po 35 minutách.
13. Hotový koláč nechte chvíli stát, aby se trochu zpevnil. Podávejte ho
ještě vlažný, tehdy je podle mě nejlepší; zbytek dejte do chladu a snězte nejlépe do druhého dne, protože tvarohové koláče jsou nejhezčí čerstvé. Foto: Cooky.cz, Koláč je nejlepší ještě vlažný. Rady a tipy hospodyňky na závěr Jestli jsou hrušky velmi šťavnaté, před rozložením na plech je můžete lehce osušit papírovou utěrkou. Pokud máte po ruce jen tvaroh v alobalu, použít se dá také. Náplň ale může být hutnější, takže ji případně zjemněte jednou až dvěma lžícemi mléka. Koláč se nejlépe krájí po krátkém vychladnutí. Úplně horký je měkký a na lopatce se rád láme. Když má koláč vypadat o trochu slavnostněji, popráším ho po vychladnutí moučkovým cukrem a přidám malou špetku mleté skořice. K hruškám sedí pěkně, jen se s ní nemusí přehánět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková