- Zápas Procházka vs. Stirling je hlavním bodem turnaje UFC Fight Night v Dauhá v sobotu 21. listopadu 2026.
- Hlavní karta začíná v 19:00 SEČ, Procházka by měl nastoupit zhruba mezi 21:30 a 22:00.
- V Česku vysílá Nova Sport 6, dostupná přes Oneplay a Telly.
- Jde o pětikolový zápas v polotěžké váze, o titul se nebojuje.
- Procházka (32-6-1) je druhý v žebříčku, Stirling (11-0) pátý.
Kdy je zápas Procházka vs. Stirling: datum a čas
Turnaj UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling se koná v sobotu 21. listopadu 2026 v aréně Ali Bin Hamad Al Attiyah (ABHA Arena) v Dauhá. Pro UFC jde teprve o druhou zastávku v Kataru. Galavečer se odehraje v českém podvečeru, takže fanoušci nebudou muset ponocovat jako při amerických turnajích.
Časový program UFC Dauhá (SEČ):
- 16:00, předkarta
- 19:00, hlavní karta
- přibližně 21:30 až 22:00, hlavní zápas Jiří Procházka vs. Navajo Stirling
Přesný nástup hlavního zápasu závisí na délce předchozích duelů. Rychlá ukončení ho mohou posunout dřív.
Kde sledovat UFC Dauhá živě: TV přenos a stream
Přímý přenos v Česku nabídne stanice Nova Sport 6, přenos začíná s hlavní kartou v 19:00. Kanál není ve volném vysílání, dostupný je přes placené balíčky internetových televizí.
- Oneplay, balíček Extra Sport: 599 Kč
- Telly, Balíček Sport: 300 Kč
- Tipsport Stream, živý stream pro registrované uživatele Tipsportu
Ceny platí k 16. listopadu 2026. Před objednáním je vhodné ověřit aktuální podmínky přímo u poskytovatele.
Kompletní karta UFC Fight Night Dauhá
Hlavní karta
- Polotěžká váha: Jiří Procházka vs. Navajo Stirling (hlavní zápas, 5 kol)
- Pérová váha: Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos
- Lehká váha: Dan Hooker vs. Brian Ortega
- Střední váha: Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov
Předkarta
- Těžká váha: Šamil Gazijev vs. Tallison Teixeira
- Velterová váha: Jake Matthews vs. Tahir Abdullajev
- Bantamová váha: Aleksandre Topuria vs. Santiago Luna
- Muší váha: Kjódži Horiguči vs. Asu Almabajev
- Muší váha: Amir Albazi vs. Alessandro Costa
Procházka vs. Stirling v číslech: bilance a žebříček
|
|Jiří Procházka
|Navajo Stirling
|Bilance
|32-6-1
|11-0
|Výhry KO/TKO
|28
|7
|Výhry submisí
|3
|0
|Výhry na body
|1
|4
|Žebříček UFC
|2.
|5.
|Věk
|34
|29
Čísla ukazují střet dvou rozdílných kariér. Procházka má za sebou bezmála čtyřicet profesionálních zápasů a drtivou většinu výher ukončil před limitem. Stirling sice nikdy neprohrál, v kleci ale strávil zlomek času.
Cesta Procházky k zápasu se Stirlingem
Procházka se stal šampionem polotěžké váhy UFC v roce 2022, pás ale kvůli zranění ramene neobhájil. V UFC dosud prohrál jen se třemi soupeři: dvakrát s Alexem Pereirou a letos v dubnu s Carlosem Ulbergem, který ho v souboji o uvolněný titul ukončil v prvním kole.
Po této porážce jde Procházka do Kataru jako favorit žebříčku, ne však jako jasný favorit zápasu. Sám otevřeně přiznal, že nikdo jiný proti Stirlingovi bojovat nechtěl, a roli outsidera odmítá. Těsně před zápasem si navíc rýpl do vedení UFCkvůli rozdílnému přístupu k Ulbergovi.
Kdo je Navajo Stirling, soupeř Procházky
Navajo Stirling je devětadvacetiletý Novozélanďan z tělocvičny City Kickboxing v Aucklandu, kde trénuje i šampion Ulberg. Smlouvu s UFC získal v roce 2024 přes Contender Series a v organizaci vyhrál všech šest zápasů. Naposledy v srpnu za necelé tři minuty ukončil bývalého šampiona Jana Błachowicze.
Před zápasem nešetřil sebevědomím. Procházku podle něj není těžké trefit a souboj může skončit brzy. Na šanci Stirlinga věří i bývalý šampion střední váhy Robert Whittaker, který pojmenoval, co může Procházku v Kataru stát zápas.
Kurzy na zápas Procházka vs. Stirling
Sázkové kanceláře vidí vyrovnaný souboj, Procházka je jen mírným favoritem.
- Tipsport: Procházka 1,81, Stirling 1,92
- Chance: Procházka 1,81, Stirling 1,92
- Fortuna: Procházka 1,90, Stirling 1,90
- Sazkabet: Procházka 1,75, Stirling 1,90
Kurzy platí k 16. listopadu 2026 a mohou se měnit.
Co zápas znamená pro titul polotěžké váhy
Šampion Carlos Ulberg po dubnové výhře podstoupil operaci kolena a návrat plánuje na začátek roku 2027. Vítěz sobotního zápasu se proto může stát prvním vyzyvatelem. Pro Procházku by výhra znamenala návrat do titulové hry, pro Stirlinga skok mezi absolutní elitu a možný souboj s vlastním tréninkovým parťákem.