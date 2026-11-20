Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: distr. TV Nova Boží plán, FOTO: distr. TV Nova
Komediální seriál Boží plán (2026) se na obrazovky TV Nova vrátí ve druhé řadě se všemi hlavními herci. Tvůrci už pracují na novém scénáři, který odpoví na otevřené otázky kolem Adamova návratu a pořádně zamává dosavadním klidem v Mirkově životě. Na přesný termín vysílání si však diváci počkají, protože na prvním místě zůstává uzavřený příběh.
Někdo, kdo zamává i Mirkem
První řada sledovala soužití party ve sdíleném bytě zvaném Šér, kde nad Hynkem (Filip Březina), Julií (Michaela Petřeková) a ostatními držel ochrannou ruku Mirek (Tomáš Jeřábek). V pokračování se ale rozložení sil změní a Mirkův svět čeká nečekaný otřes.
Do děje vstoupí nová výrazná postava, jejíž představitele si televize zatím nechává pro sebe.
„Mirek celou dobu pomáhá ostatním najít správný směr a sám má vždycky jasno. Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ řekl pro TV Nova herec Tomáš Jeřábek.
Kreativní producent Lukáš Borovička chce v pokračování zachovat silnou hereckou partu, humor i svěží vyprávění a domovem hrdinů zůstane byt Šér. V první řadě však nad ostatními Mirek držel ochrannou ruku, což se teď změní.
„Ve druhé řadě bude mít svých starostí dost a nás zajímá, jak si naši hrdinové poradí bez něj a jestli se dokážou opravdu postavit na vlastní nohy,“ vysvětlil Borovička. Otevřené otázky po návratu Adama
Finále první série zanechalo několik nezodpovězených otázek, hlavně co se s Adamem doopravdy stalo a co stálo za jeho náhlým návratem. Emočně náročné chvíle si v závěru prožila Julie v podání Michaely Petřekové.
„Poslední dva díly byly pro Julii hodně těžké, musela se v nich vyrovnávat se ztrátou člověka, kterého milovala. Najednou se Adam vrátil a nikdo neví proč a jak. Upřímně, teď vůbec netuším, co mou postavu čeká a co se bude dít. Jsem zvědavá stejně jako diváci,“ řekla Petřeková.
Svou účast v pokračování potvrdili všichni představitelé hlavních postav, mezi kterými na place vznikla pevná přátelství. Filip Březina ocenil, že se na natáčení sešla dobrá parta a herci dostávají u seriálů neobvyklou volnost věci dohrávat, improvizovat a pojmout po svém.
„Hynek prošel velkým osobním vývojem: ze zakřiknutého kluka se stal sebevědomý muž, který ví, co v životě chce. Jsem zvědavý, jestli mu to vydrží a kam ho to dovede,“ řekl Březina. Milionový zásah přesvědčil televizi
Rozhodnutí poslat seriál do další řady podpořila čísla sledovanosti, do kterých TV Nova započítala také online zhlédnutí.
„Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ řekl generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt.
Producentka seriálu Simona Brdičková sice původně chystala Boží plán jako uzavřený příběh, po dokončení první řady ale tvůrce svět těchto postav pořád bavil a velký zájem publika jim dal za pravdu.
„Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ řekla Brdičková. Termín premiéry určí až hotový scénář
Tvůrci na nové epizody nespěchají a datum vysílání oznámí až ve chvíli, kdy budou s texty spokojení.
„Nechceme nic uspěchat ani přemýšlet o termínu vysílání, dokud nebudeme mít v ruce scénář, za kterým si budeme stát. Jedno ale víme jistě – ani druhá řada nebude nekonečným seriálem. I tentokrát chceme vyprávět uzavřený příběh, který bude stát za to,“ dodal Borovička.
Kdo si chce zkrátit čekání, může si celou první řadu pustit na Oneplay, kde po znalosti finále řada momentů vyzní jinak. Spoluautoři Martin Šimíček a Lucie Konečná psali scénář tak, aby v něm při dalším zhlédnutí vypluly na povrch dosud přehlédnuté souvislosti.
„Kdo si ho pustí znovu, najde věci, kterých si napoprvé nevšiml,“ dodali.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).