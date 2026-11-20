Slunce, sníh, hudba, známé osobnosti a pořádná dávka emocí. Tak vypadal závěrečný lyžařský opening jedné cestovní kanceláře na rakouském ledovci Mölltal v Korutanech. Po pětadvaceti letech se totiž její majitel Petr Kopal rozhodl s oblíbenou tradicí rozloučit. A loučení to bylo skutečně ve velkém stylu!
Jednou z hlavních hvězd byl Felix Slováček junior, který dva dny po sobě hrál na saxofon a zpíval v nadmořské výšce téměř tří tisíc metrů. A přestože vystupování v takové výšce není žádná legrace, nadšení neskrýval.
„Je to tady nádherné! Hrát v takovém prostředí ve třech tisících metrech je pecka. Samozřejmě je to náročné, ale naposledy jsme byli jako rodina na horách před třemi lety. Teď si to opravdu užíváme, lyžujeme s radostí a máme nádherné podmínky. Petr Kopal je úžasný borec a moc si vážím toho, že mě sem pozval,“ svěřil se Felix.
Pozornost přitahoval také svou nepřehlédnutelnou barevnou lyžařskou bundou. A nebyl by to Felix, kdyby se za ní neskrýval zajímavý příběh. Bunda totiž patřila jeho slavnému tatínkovi a bylo jí neuvěřitelných 43 let! Přesto ji Felix junior s chutí znovu provětral na alpských svazích.
Panenka na lyžích? To raději ne!
Mezi hosty nechyběla ani fotbalová legenda Antonín Panenka. Ten ovšem na rozdíl od ostatních lyže nechal stranou. A má k tomu vysvětlení.
„Když jsme aktivně hráli fotbal, měli jsme lyžování tak trochu zakázané, abychom se nezranili. Takže jsem vlastně nikdy pořádně nelyžoval. Trochu mě to mrzí, protože vidím, jak je to krásný sport. Ale teď už to asi nezachráním,“ smál se Panenka. Kdyby náhodou někdo nevěděl, o koho že to jde (foto: Petra Zápecová pro CKPK/se souhlasem)
Na Mölltal se přesto rád vrací.
„Je tady fantastická parta kolem Petra Kopala. Jezdí sem další a další generace skvělých lidí a cítíme se mezi nimi báječně.“ Hložkovi zazpívali Holky z naší školky
O hudební zábavu se postarali také Standa Hložek se synem Matyášem. Společně si zazpívali i legendární hit Holky z naší školky, který samozřejmě nemohl chybět.
„Když se dostanu do Alp, je to pro mě vždycky výjimečné. Pocházím z Moravy, kde je samá rovina, a když najednou stojím mezi třítisícovými vrcholy, jsem z toho úplně paf,“ přiznal Standa Hložek.
Jeho syn Matyáš si zase pochvaloval možnost spojit dvě velké vášně – hudbu a zimní sporty. „
Miluji hory, lyžování i snowboard. Když sjíždíte dlouhou sjezdovku, kolem jsou nádherná panoramata, všude sníh a svítí slunce, je to prostě úžasné. A když si k tomu můžeme ještě zazpívat, nemá to chybu,“ pochvaloval si Matyáš. Lenka Dragounová vyměnila odvážné modely za lyžařské
Pozornost na rakouském ledovci Mölltal na sebe strhávala také známá brněnská kráska Lenka Dragounová, která se stala hlavní hvězdou módní přehlídky. Zatímco ji veřejnost zná především z odvážných modelů, které toho mnohdy více odhalují, než zahalují, tentokrát ukázala, že dokáže být pořádně sexy i v lyžařském oblečení. Předvedla nejen vlastní stylové outfity, ale zazářila také na přehlídkovém mole.
A přestože teploty na ledovci klesaly pod nulu, kolem Lenky bylo pořádně horko. Sama se s úsměvem pozastavila nad tím, že ani na horách nemá od zájmu médií klid.
posteskla si Lenka Dragounová. „Lyžuji celý den, jdu na večírek sama, sama odcházím střízlivá, nepiji žádný alkohol, nefetuji, nikde se nesvléknu, na hotel jdu sama, bydlím sama, a přesto o mně pořád píší,“ Lenka Dragounová ví, jak na sebe upozornit (foto: Petra Zápecová pro CKPK/se souhlasem)
Zdá se, že brněnská kráska má zkrátka smůlu. I když se na horách chová jako vzorná školačka, pozornosti médií stejně neunikne. A zábava pokračovala i při tradiční tombole s desítkami cen. O prodej losů se totiž staraly dívky v kostýmech Playboy Bunny. Někteří pánové jejich nabídce nedokázali odolat, nakupovali losy po stovkách a následně je rozdávali dětem. Ty pak chodily pro výhry tak často, že se z tomboly stala další veselá atrakce celého pobytu.
Po 25 letech konec. Petr Kopal neskrýval dojetí
Za celou akcí stál Petr Kopal, majitel CKPK, který lyžařské openingy pořádal čtvrt století. Letos se rozhodl udělat za touto tradicí tečku a postupně ukončit i činnost své cestovní kanceláře. Poslední rozloučení s openingy plánuje příští rok v Nassfeldu.
„Nic netrvá věčně. Pětadvacet let je dlouhá doba a myslím, že nastal čas skončit. Malé specializované cestovní kanceláře to dnes ve světě internetu a sociálních sítí nemají jednoduché. Budu přemýšlet o jiných projektech,“ vysvětlil Kopal.
Nejsilnější okamžik ale přišel při promítání vzpomínkového filmu, který připravil jeho kamarád Marek Toman.
„Byl jsem z toho úplně naměkko. přiznal dojatý organizátor. Kdysi sem jezdili rodiče s malými dětmi a dnes se ty děti vracejí se svými vlastními potomky. To je pro mě obrovské zadostiučinění. Vidím, že těch pětadvacet let mělo smysl,“
Tři dny lyžování, fantastické počasí, modrá obloha, hudba, módní přehlídka i setkání starých přátel. Závěrečný opening na ledovci Mölltal se tak stal nejen oslavou začátku zimní sezóny, ale především emotivním loučením s tradicí, která spojovala celé generace milovníků hor.
Zdroje: redakce, informace od CKPK