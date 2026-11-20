Sobota 23. května 2026, sál hotelu Orea Angelo v pražské Radlické ulici. Na 119. sálové aukci Aurea Numismatika přichází na řadu položka 158, vídeňský desetidukát Leopolda I. z roku 1660. Vyvolávací částka zní 900 000 Kč a přihazuje se dál. Kladívko dopadá u 1 350 000 Kč, po připočtení dvacetiprocentní aukční přirážky tak kupec zaplatí 1 620 000 Kč. Šlo o nejdražší minci celé jarní aukce. Podle našeho přepočtu přitom samotný kov tvoří necelých šest procent konečné sumy. Více než půldruhého milionu korun putovalo za to, co se vážit nedá: za historii, za stav dochování a za drobnou značku muže, který ražbu před 366 lety řídil.
Barokní desetidukát s orlem a zlatým rounem: co přesně se v sále dražilo
Desetidukát je zlatý násobek dukátu. Habsburkové takové těžké mince nechávali razit hlavně pro reprezentaci a jako dary, do běžného oběhu se dostávaly jen výjimečně. Kus z aukce popisuje katalog Aurea Numismatika jako „10 Dukát 1660, Vídeň-Cetto“ o hmotnosti 34,25 gramu, s katalogovými odkazy Fb.258 a Her.6. Zachovalost je hodnocena stupněm -1/1-, tedy jako velmi pěkná. Popis nezamlčuje ani drobnou vadu střihu a malý úder v ploše. Vzácnost firma vyznačila zkratkou RR, kterou sběratelé čtou jako „velmi vzácné“.
Představu o vzhledu dává popis srovnatelného typu od německého dražebníka Künker. Na líci je obrněné poprsí Leopolda I. s vavřínovým věncem a pláštěm, přes hruď visí řetěz Řádu zlatého rouna. Rub patří korunovanému dvojhlavému orlovi, který v pařátech svírá žezlo a meč, na hrudi nese habsburský štít.
Český trh má k vídeňským ražbám blízko. Leopold I. byl také českým králem a jeho titulatura na mincích obsahuje zkratku „H B REX“, tedy král uherský a český. Aurea proto zařadila desetidukát do oddílu Bohemika, tedy mezi ražby spjaté s českými zeměmi, přestože vznikl ve Vídni.
Kovová hodnota desetidukátu: sedmnáctina ceny
Přepočet je jednoduchý. Podle serveru CenaZlata.cz stál k 13. listopadu 2026 gram ryzího zlata 2 745,39 Kč, u slitiny o ryzosti 986/1000 vychází gram na 2 706,96 Kč. Pokud u desetidukátu počítáme s touto orientační ryzostí, dává 34,25 gramu kovovou hodnotu přibližně 92 713 Kč. Bez korekce na ryzost by to bylo kolem 94 030 Kč.
Proti zaplaceným 1 620 000 Kč představuje zlato zhruba 5,7 procenta. Kupec tedy vydal asi sedmnáctinásobek ceny kovu, přesněji 17,5násobek. Sběratelská prémie dosáhla přibližně 1,53 milionu korun.
Kontrast vynikne ve srovnání s investičním zlatem. Zlatá mince České národní banky v nominálu 10 000 Kč k 1100. výročí začátku vlády knížete Václava váží 31,107 gramu při ryzosti 999,9, odpovídá tedy jedné trojské unci. Trojská unce zlata (31,1 g) vycházela v listopadu zhruba na 85 391 Kč. Kdo za takovou desetitisícovku zaplatí kolem 96 tisíc korun, platí asi 1,12násobek ceny kovu, přičemž přirážka pokrývá ražbu a pamětní motiv. Za cenu jednoho Leopoldova desetidukátu by se dalo koupit zhruba 590 gramů (devatenáct trojských uncí) zlata.
Podle nás z toho plyne jasné poučení. Vídeňská ražba patří mezi luxusní historické artefakty a s investičním zlatem ji spojuje jen materiál. Kdyby cena zlata spadla o čtvrtinu, hodnotu mince by to téměř neovlivnilo. Kdyby se naopak objevil druhý stejně zachovalý exemplář, mohla by se její cena ocitnout pod tlakem.
VIDEO Andrea Cetto a značka CA: mincmistrův podpis z prvního roku úřadu
Údaj „Vídeň-Cetto“ v katalogu odkazuje na Andreu Cetta, mincmistra vídeňské mincovny. Databáze mincmistrů
ČNS Praha-Genius uvádí jeho působení od 20. května 1660 do 27. září 1665 a značku CA. Vydražený desetidukát nese letopočet 1660, vznikl tedy v prvních měsících Cettova vedení mincovny.
Na minci se mincmistrova značka podle popisu srovnatelného kusu u Künkera objevuje jako spojená signatura AC v kartuši pod panovníkovým poprsím. Pro sběratele má velkou váhu. Podle ní se určuje mincovna, období ražby i odpovědná osoba, a tím také varianta a katalogové číslo. Dvě ražby téhož panovníka z různých mincoven nebo od různých mincmistrů mohou mít na trhu zcela odlišnou cenu.
Kolik vídeňských desetidukátů z roku 1660 se dochovalo, veřejně dostupné zdroje neuvádějí. Vodítkem je americká aukční síň Heritage Auctions. Ta v květnu 2022 prodala desetidukát Leopolda I. 1660-CA, ohodnocený certifikační společností NGC stupněm MS61, za 180 000 dolarů. Podle tehdejšího popisu evidovala NGC kromě něj jen jediný další certifikovaný exemplář, a to v horším stupni AU55. Veřejně dohledatelné certifikační a aukční záznamy tedy ukazují nanejvýš jednotky kusů. Označení RR v pražském katalogu tomu odpovídá.
Praha za 14,6 milionu, Kremnice za 5,6: dubnové desetidukáty Leopolda I. od Macho & Chlapovič
Měřítko nabídla o měsíc dřív konkurenční síň. Na 38. aukci Macho & Chlapovič, která proběhla 24. dubna 2026 v pražském hotelu Mandarin Oriental, se dražily dva Leopoldovy desetidukáty a oba skončily vysoko nad vídeňským kusem.
Desetidukát Leopolda I. Aukce Cena včetně přirážky Praha 1661, mincmistr Margalík Macho & Chlapovič, 24. 4. 2026 600 000 eur / 14 622 000 Kč Kremnice 1668 Macho & Chlapovič, 24. 4. 2026 228 000 eur / 5 556 360 Kč Vídeň 1660, mincmistr Cetto Aurea, 23. 5. 2026 1 620 000 Kč
Pražský kus z roku 1661 má mimořádný původ. Pochází ze sbírky Rudolfa Justa, dříve prošel aukcí Sotheby’s a dražebník ho představoval jako extrémně vzácný. Kremnický desetidukát z roku 1668 vyvolávala síň za 100 000 eur a v nabídce o něm mluvila jako o „nejhezčím exempláři na trhu“. Kladívko u něj padlo na 190 000 eurech. Jeho cenový vývoj stojí za pozornost: v roce 2010 ho vídeňský dražebník H. D. Rauch prodal za 48 000 eur bez poplatků. Za šestnáct let se jeho cena zhruba zčtyřnásobila.
Vídeňskému kusu podobná vizitka chyběla. Byl velmi vzácný, ale bez slavného rodokmenu a bez superlativu o nejkrásnějším kusu na trhu. Rozdíl v ceně podle nás vytváří kombinace mincovny, známé historie kusu, kvality a síly soutěže v sále. Gramy zlata v tom hrají vedlejší roli, protože všechny tři mince váží zhruba stejně.
Na milionové částky jsou pražské sály zvyklé. Mezi rekordy Aurey figurují desetidukát Fridricha Falckého z roku 1620 za 10,26 milionu Kč a desetidukát Ferdinanda II. z roku 1636 za 6,66 milionu Kč. Server Artplus k tomu poznamenal, že mince Leopolda I., zvláště vysoké zlaté nominály, patří nyní mezi nejžádanější a na aukcích se prodávají za miliony, výjimečně i za nižší desítky milionů korun.
Vzácnost sama o sobě ovšem úspěch nezaručí. Na téže květnové aukci zůstal bez jediného příhozu unikátní pětidukát Ferdinanda II. z roku 1628 ze St. Veitu, nejdráže vyvolávaná položka katalogu s cenou 1,2 milionu Kč. Proč se nikdo nepřihlásil, zdroje neuvádějí. Dá se předpokládat, že u kusu bez srovnatelných prodejů dražitelé neměli o co opřít odhad a nechtěli riskovat. Úspěšné položky aukce přitom ukázaly, jak silná poptávka byla:
výtěžkový dukát Josefa Viléma Ernesta Fürstenberga z jílovských dolů za 696 000 Kč, číslovaný svatováclavský dukát z roku 1923 (číslo 168), vyvolaný za 360 000 Kč, za 696 000 Kč, polský dukát Jana Kazimíra 1668 DL ze sbírky Potocki, vyvolaný za 100 000 Kč, za 576 000 Kč, rakouská bankovka 100 zlatých z roku 1847 za 1 350 000 Kč. Stará mince v šuplíku: jak ji ocenit a kolik stojí vstup do aukce
Kdo desetidukát vydražil, se veřejnost nedozví. Dražební řád Aurey považuje seznam dražitelů i jejich limity za obchodní tajemství. Podle síně Macho & Chlapovič se o podobné kusy přetahují sběratelé s investory, často s mezinárodní účastí.
Zájemce o aukci čeká registrace přes portál LiveBid.cz nebo osobně, prohlídka katalogu či vystavených položek, samotné dražení v sále, online nebo po telefonu a nakonec platba a převzetí. K vydražené částce se připočítává přirážka 20 procent včetně DPH. Kdo nedraží přes LiveBid, může podle řádu zaplatit ještě tříprocentní manipulační poplatek. Na 119. aukci se vyvolávací ceny pohybovaly od 3 000 Kč do 1,2 milionu Kč, takže prostor najdou i drobnější sběratelé.
Pokud doma leží mince po předcích, platí několik pravidel:
Mince se nečistí, každý zásah do povrchu snižuje hodnotu. Fotografuje se líc i rub, mince se zváží a změří a zapíše se opis. Fotografie je dobré poslat odborníkovi a vzácnější kus prodat raději v aukci než na první nabídku. U dražších mincí pomáhá certifikace. Certifikační společnost posoudí pravost i stav na škále 1 až 70 a minci uzavře do zapečetěného pouzdra.
Aurea ve svých odpovědích na časté dotazy připomíná, že ani vysoké stáří nezaručuje hodnotu. Některé staleté mince mají cenu zanedbatelnou, zatímco moderní ražby mohou být mezi sběrateli žádané. Za skutečné vodítko považuje dražebník výsledky aukcí, tedy částky, které někdo za konkrétní ražbu opravdu zaplatil.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková