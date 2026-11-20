Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Po víkendu se bude děj točit kolem Klárky Peškové a obav ze žaloby. Blanka se bude propadat hanbou poté, co vyjde lživý článek, který se jí a Evžena týká a Vladimír bude řešit další problémy ve firmě.
Omluva a žaloba
Adriana (Sandra Nováková) s Prokopem (Ondřej Studénka) přesvědčí Klárku (Stella Polášková), že je opět potřeba se školníkovi (Antonín Procházka) omluvit. Tentokrát mu Klárka k omluvě přidá jako odškodnění dárek, který dostala na ambasádě – plyšového papouška.
Irena Landová (Kateřina Holánová) má obavy z dalších kroků Adriany Peškové. Rozhodne se ji pozvat do školy a bez okolků se jí zeptá, zda bude chtít školu zažalovat. Adriana je překvapená, to ji totiž ani nenapadlo.
Prokop si po škole sedne s Klárkou na lavičku před domem a chce si s ní o všem promluvit. Její páteční slova ho hodně zasáhla. Jedno jí ale potřebuje říct – za tátu mluvit nemůže, ale máma ji nade všechno miluje a měla by to vědět.
Ostuda a zranění
Blanka (Linda Rybová) se v pátek rozhodla, že Evžena (Martin Finger) podpoří a na hon s ním půjde, když si to tak přeje. Bohužel to ale nedopadlo podle jejich představ a Blanka se ošklivě zranila na ruce.
Evžen se jí omlouvá, že ji tam neměl tahat, ale je pozdě. Nejhorší ale je to, co začalo kolovat na internetu. Objevil se totiž článek, který tvrdí, že posed spadl kvůli dvojici, která se tam oddávala vášnivým chvílím a jí je jasné, že je to o ní a Evženovi. Jenže se jedná o lživý článek a nikdo v jejich okolí jim nevěří. Jak to tedy bylo?
Vaše pomoc nebude potřeba
Když si Vanda (Kristýna Hrušínská) ráno všimne, že se Luděk (Vasil Fridrich) někam chystá, je velmi překvapená a chce vědět, kam jde. Luděk jí vysvětlí, že jde do ordinace. To se jí ale nelíbí, protože to nemůže zvládnout, když sotva stojí. Jenže Luďkovi po všech propočtech vychází, že je na mizině, když vyplatí Blanku s Patrikem (Jiří Hána), kteří za něj v ordinace zastupovali.
Odpoledne pak zazvoní u jejich dveří Sandra (Barbora Pleva Mottlová) a když chce Vanda vědět, co tam dělá, jen jí s úsměvem oznámí, že jej doprovodí na rehabilitaci. Vanda se také usměje a jen jí řekne, že její pomoc už nebude potřeba. Navíc má plán, jak se Sandry zbavit a Luďka si znovu získat.
Kdo to prozradil
V hospodě se opět bude řešit situace kolem situace v Zapakujto. Stávka totiž nevyšla tak, jak očekávali. Podle Slávka je musel prásknout někdo z těch, kdo o stávce věděl a nešel do ní. Ve firmě totiž na ně byli připravení. Vladimír (Marek Pospíchal) zvažuje, co dál podniknou.
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a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).