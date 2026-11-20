Princip je jednodušší, než by se mohlo zdát. Zakoupíte jedno předplatné, získáte jeden účet a pod stejným přihlášením si můžete stáhnout aplikaci VPN do telefonu, tabletu, notebooku, případně i do televize nebo routeru. Každé zařízení naváže vlastní šifrované spojení, ale za službu platíte pouze jednou. Jednotlivé VPN se liší především počtem zařízení, která mohou být připojena současně. A právě v tomto ohledu se nabídka dělí do dvou kategorií. Služby jako
Surfshark nebo Private Internet Access počet zařízení neomezují. NordVPN, ExpressVPN Basic a Proton VPN Plus povolují deset současných připojení, CyberGhost sedm. Pro kombinaci telefonu, tabletu a notebooku to ve všech případech bohatě stačí. A co slibované „pár korun měsíčně“? Taková cena je skutečně možná, ale pouze u dlouhodobých akčních tarifů na dva až tři roky. Po skončení úvodního období se totiž cena při automatickém obnovení zvyšuje. Kolik to skutečně stojí v korunách
Všechny srovnávané služby účtují v dolarech, případně eurech. V oficiálních cenících jsme u žádné z nich nenašli možnost platit přímo v českých korunách. Přepočet podle kurzu ČNB k 10. 11. 2026 ukazuje následující měsíční ceny nejdelších úvodních tarifů:
Služba Měsíční cena (úvodní tarif) Počet zařízení Private Internet Access cca 44 Kč neomezený CyberGhost cca 48 Kč 7 Surfshark Starter cca 54 Kč neomezený Proton VPN Plus cca 65 Kč 10 ExpressVPN Basic cca 65 Kč 10 NordVPN Basic cca 76 Kč 10
Důležité upozornění: uvedené ceny platí pro úvodní předplatná s délkou 24 až 40 měsíců. Měsíční tarify bez dlouhodobého závazku jsou několikanásobně dražší. Po skončení úvodního období se navíc cena při obnovení předplatného zvyšuje, někdy až na dvojnásobek. Pokud tedy hledáte VPN za skutečně nízkou měsíční cenu, musíte počítat s tím, že si službu předplatíte na dva roky dopředu.
Neomezený počet zařízení neznamená nulová pravidla
Surfshark a PIA sice nabízejí neomezený počet připojených zařízení, ani v jejich případě ale neplatí, že by službu bylo možné využívat zcela bez omezení. Surfshark má ve svých podmínkách zásady přiměřeného využívání (Fair Usage Policy) a vyhrazuje si právo zasáhnout při zjevně nepřiměřeném počtu připojení. NordVPN zase po dosažení limitu deseti zařízení zobrazí chybu „Session Limit Reached“ a další připojení nepovolí. Tím chrání kapacitu serverů pro ostatní uživatele.
Pro běžnou domácnost je ale důležitější jiná otázka: potřebujete vůbec neomezený počet připojení? Tříčlenná rodina, ve které má každý telefon a někdo navíc používá notebook, se bez problémů vejde do limitu sedmi zařízení u CyberGhostu. Pětičlenná domácnost s tablety a herní konzolí zase může využít deset slotů u NordVPN. Pokud chcete chránit celou domácí síť najednou, můžete VPN nainstalovat přímo na router. Ten se obvykle počítá jako jedno zařízení, ale jeho prostřednictvím lze chránit všechna zařízení připojená k dané síti.
Levnější neznamená méně bezpečné
Nízká cena u PIA nebo Surfsharku automaticky neznamená slabší zabezpečení. Proton VPN na svém webu výslovně uvádí, že i jeho bezplatný tarif používá stejnou úroveň zabezpečení jako placené plány. Surfshark odkazuje na
nezávislé audity Deloitte a bezpečnostní audit firmy SecuRing, zatímco CyberGhost absolvoval už třetí audit společnosti Deloitte zaměřený na dodržování zásady neukládání záznamů o aktivitě (no-logs).
Rozdíly mezi levnějšími a dražšími tarify se projevují především v pohodlí a doplňkových funkcích. Dražší varianty obvykle nabízejí více serverových lokalit, lepší podporu streamovacích služeb, vyšší rychlosti při vytížení serverů nebo pokročilé funkce, jako je dedikovaná IP adresa. ExpressVPN navíc v roce 2026 přešel na tři úrovně předplatného (Basic, Advanced a Pro), které umožňují připojit 10, 12 a 14 zařízení a liší se také nabídkou funkcí.
Co funguje pro české uživatele
České servery nabízejí NordVPN, Surfshark, ExpressVPN i CyberGhost. Při cestování do zahraničí tak můžete získat českou IP adresu a přistupovat k obsahu, který je běžně dostupný pouze z Česka. Proton VPN výslovně uvádí podporu českého katalogu Disney+ a Max. CyberGhost zase mezi svými optimalizovanými servery zmiňuje Disney+ CZ a Netflix CZ. U specificky českých platforem, jako jsou Voyo nebo ČT iVysílání, však u většiny služeb chybí přímé oficiální potvrzení kompatibility. Ta se navíc může v průběhu času měnit.
Pokud jde o češtinu v aplikacích, její dostupnost jsme ověřili u
Proton VPN. CyberGhost má také českou verzi webových stránek. U NordVPN, Surfsharku a ExpressVPN jsme češtinu v oficiálním seznamu jazyků aplikací nenašli. Samotná instalace je ale u všech služeb podobně jednoduchá: stáhnete aplikaci z obchodu, přihlásíte se a připojíte k serveru. Ruční konfigurace není potřeba. Kdy se vyplatí platit a kdy ne
Pokud se k veřejné Wi-Fi připojujete jen občas, například v kavárně, a nepotřebujete chránit více zařízení současně, můžete začít s bezplatným tarifem Proton VPN Free. Ten umožňuje připojení jednoho zařízení, nabízí servery v deseti zemích a neomezený objem dat. Podle poskytovatele přitom používá stejné zabezpečení jako placené tarify. Jakmile ale chcete současně chránit telefon, tablet i notebook, sledovat zahraniční obsah nebo sdílet předplatné s rodinou, dává větší smysl placený tarif. Pokud navíc víte, že budete VPN používat dlouhodobě, dvouleté předplatné Surfsharku nebo PIA může vyjít levněji než tři měsíce NordVPN za běžnou cenu bez slevy.
Nejdůležitější otázkou tedy není, která VPN je nejlepší, ale kolik zařízení chcete doma skutečně chránit a zda potřebujete neomezený počet připojení, nebo vám postačí limit deseti zařízení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík