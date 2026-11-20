Vánoce by bez českých tradic neměly to opravdové kouzlo. Víte, jaká tradice je spjata s vaším znamením? Zatímco zlaté prasátko je tradicí Beranů, Lvi si potrpí na vánoční radost.
Vánoční tradice podle znamení zvěrokruhu
Vánoce mají své nezaměnitelné kouzlo a nezáleží na tom, kolik vám je let. Vůně cukroví, rozsvícený stromeček, kapří šupina pod talířem nebo tajemné věštění z rozkrojeného jablíčka. Některé zvyky dodržujeme každoročně, jiné už pomalu z našich Vánoc mizí. Věděli jste, že každé znamení zvěrokruhu má svou oblíbenou vánoční tradici? Podívejte se, co by podle hvězd nemělo chybět právě u vás.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Berani milují výzvy a rozhodně nepatří mezi ty, kteří se jen tak vzdávají. Právě proto jim symbolicky nejlépe sedí tradice zlatého prasátka. Vydržet celý Štědrý den bez jídla je pro ně velmi odvážná zkouška vůle. Odměna v podobě zlatého prasátka pro ně bude příjemnou připomínkou, že trpělivost často přináší své ovoce.
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Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lev miluje krásné věci a slavnostní chvíle si užívá plnými doušky. Jeho vánoční tradicí by mělo být zdobení vánočního stromečku. Potrpí si na výrazné ozdoby, světýlka a tvoření slavnostní atmosféry. Lev miluje chvíle, kdy se celá rodina sejde u jednoho stolu. I ten musí být perfektně nazdobený, přesně podle tradic.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býci milují své pohodlí, krásné prostředí a blízkost milovaných lidí. Vánoční jmelí je pro ně jako dělané. Podle tradice má přinášet štěstí. Když se zavěsí v domácnosti, nádherně provoní místnost a jeho magická síla prostoupí celým domem. Jmelí je pro býky oblíbeným vánočním zvykem, a pokud se pod ním políbí s partnerem, o to lépe.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Pro raky jsou Vánoce svátkem, kdy se sejde celá rodina u jednoho stolu. Nejvíce si užívají společné chvíle, tradice a vzpomínky, které si předávají z generace na generaci. Dokonale se k nim hodí rozkrajování jablka po štědrovečerní večeři. Pokud najdou krásnou hvězdičku uvnitř, znamená to pro rodinu zdraví a štěstí pro nadcházející rok. To je pro raky důležité znamení!
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Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci jsou od přírody zvědaví a rádi zkoumají vše, co jim připadá zajímavé. Mezi jejich symbolické tradice jednoznačně patří lití olova nebo dnešní moderní alternativy i například lití vosku. Ztuhlý obrazec se podle tradice vykládá jako symbol událostí, které by v příštím roce mohly přijít. Fantazii se meze nekladou, a to je přesně to, co blížence baví.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnáři si libují v experimentování a neobvyklých nápadech. Jejich vánoční tradicí by mohlo být pouštění lodiček z ořechových skořápek. Vytvořit vlastní lodičku pro ně bude činnost, na kterou se zaměstnají na dlouhé hodiny. Však právě jejich lodička musí být ta nej. Podle toho, jak se lodičky pohybují, se pak symbolicky hádá, co člověka čeká. Má zůstat doma, nebo se vydá do světa?
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panny si potrpí na pořádek, promyšlené detaily a pečlivost. Vánoční stromeček by podle nich měl být ozdobený přírodními materiály, skořicí, sušenými pomeranči nebo slaměnými ozdobami. Nemají rády přeplácanou výzdobu. Pro jejich zdobení si mohou dopřát chvíli klidu a připomenout si, co je pro ně opravdu důležité.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Kozorozi si váží rodinné historie a tradice. K jejich povaze se hodí stavění betlému, které má v českých domácnostech dlouholetou tradici. Postavičky, jesličky a drobné dekorace jsou nejen vánoční ozdobou, ale také vzpomínkou na generace a jejich dětství. Nechte kozorohy, aby letos vytvořili vlastní betlém!
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Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby jsou velmi citlivé a romantické bytosti. Vánoce pro ně představují čas, kdy si konečně můžou v klidu sednout s horkým čajem do oblíbeného křesla a zavzpomínat, zpomalit a věnovat pozornost lidem kolem sebe. Hodí se k nim tradice vánočního přání nebo společného zpívání koled. Právě tyto obyčejné chvíle strávené s blízkými jsou pro ně největší hodnotou.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Střelce láká dobrodružství, svoboda a nové zážitky. Mezi jejich oblíbené tradice může být házení střevícem, které dříve patřilo k oblíbeným způsobům vánočního věštění. Tam, kam se otočí špička boty, určí, zda svobodné dívky opustí domov a provdají se. Dnes tento zvyk může vyzkoušet rodina pro pobavení a třeba si vymyslet vlastní příběhy.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Štíři milují symboliku a tajemství. Rozkrajování jablka je pro ně tradicí, která jim může být velice blízká. Pokud v jablíčku objeví hvězdičku, předpovídá to v příštím roce pro rodinu zdraví a štěstí.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy milují krásné a příjemné prostředí. Jejich vánoční tradicí může být kapří šupina pod talířem. Lidové pověry říkají, že šupinka přinese dostatek hojnosti po celý následující rok. Pro váhy může být šupinka pod talířem také symbolem prosperity.
Které vánoční tradice už dnes skoro neznáme?
Naši předkové měli se Štědrým dnem spojeno daleko více zvyků, než si většina českých rodin dnes připomíná. Některé měly přinášet peníze, jiné zdraví a lásku.
Pokud například svobodné dívky trhaly na svátek svaté Barbory větvičky třešně a ve váze jim do Vánoc vykvetly, měly se podle pověry do roka provdat. Často se také házelo střevícem, aby svobodné dívky zjistily, zda zůstanou doma, nebo se do roka provdají.
Zajímavá byla také pravidla štědrovečerního stolování. Lidé věřili, že u stolu nemá sedět lichý počet osob. Proto prostřeli místo navíc pro nečekaného hosta. Každému pak pod talíř dali kapří šupinu, od stolu se nesmělo vstávat a někde se dodržovalo, že se o Vánocích nesmělo nic půjčovat.
Vánoční zvyky se postupně mění. Některé zanikly a jiné si rodiny předávají dodnes. Mnohdy jsou pozměněné nebo převzaté z jiných zemí. Ať už věříte na jejich kouzlo, nebo je považujete za zpříjemnění vánočních svátků, jedno mají společné. Pomáhají vytvořit kouzelnou atmosféru Vánoc.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: prague, irozhlas, eu.avcr, prozeny | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz