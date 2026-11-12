Španělsko přijede bez Yamala a Oyarzabala. Pro Česko to ale může být nebezpečná past

Na papíře to vypadá jako dobrá zpráva. Lamine Yamal zůstává kvůli potížím s pravým kolenem v Barceloně, Mikel Oyarzabal se zotavuje z chřipky. Španělský trenér Luis de la Fuente tak musí před čtvrtečním zápasem v Praze měnit útočné plány. Jenže právě tady začíná největší nebezpečí pro českou reprezentaci: zaměnit absenci hvězd za oslabení celého herního systému.
Španělsko přijíždí se čtyřmi výhrami ze čtyř zápasů a dvanácti body. Postup do čtvrtfinále má jistý, stále však hraje o první místo před Anglií. Češi jsou na opačné straně tabulky, po čtyřech kolech bez bodu. V závěrečných dvou utkáních s favoritem a následně v Chorvatsku už nejde jen o dojem z předvedené hry. Jde o to, zda mužstvo najde cestu k bodům a vyhne se nejhoršímu scénáři ve skupině.
Co změní Yamalova absence
Yamal umí na pravém křídle získat pozornost více obránců najednou. Když si ho soupeř musí zdvojovat, vzniká prostor jinde. Když chybí, mění se způsob, jakým Španělé vytvářejí převahu na této straně. Neznamená to ale, že přestanou držet míč, rotovat pozice nebo zatlačovat soupeře trpělivou kombinací. De la Fuente má k dispozici další hráče schopné obsadit křídlo a šířku útoku.
Oyarzabalova absence zase mění nabídku pohybu v pokutovém území a způsob zakončování akcí. Španělé mohou nasadit jiný typ útočníka, ale jejich největší výhoda zůstává: dokážou donutit soupeře dlouho bránit, znovu a znovu posouvat blok a čekat na jedinou chybu v předání hráče.
Českému týmu proto nestačí zavřít prostor u postranní čáry, kde by normálně operoval Yamal. Důležitější bude, zda společně zvládne přesuny obranné řady a zálohy. Jestli se při každém španělském přenesení hry otevře místo mezi liniemi, absence jednoho hvězdného křídla ztratí význam.
Souček může pomoci, ale sám Španělsko nezastaví
Návrat Tomáše Součka přináší do českého středu hřiště zkušenost, výšku a schopnost vyhrávat důležité souboje. Jeho přítomnost může být zásadní při standardních situacích i při sbírání druhých míčů. Není však realistické od jediného záložníka čekat, že vyřeší problém s dlouhými pasážemi bez držení míče. Rozhodující bude, zda české mužstvo dokáže po zisku míče zapojit spoluhráče a nepřijde o něj po první přihrávce.
Právě v tom je rozdíl mezi poctivou obranou a utkáním, v němž favorit postupně dostane všechno pod kontrolu. Česká reprezentace potřebuje nejen zvládat španělské útoky, ale také vytvářet chvíle, kdy se bude soupeř muset vracet. Jinak obránci odpracují desítky minut pod tlakem a jedna chyba může znehodnotit vše předchozí.
Večer od 20:45 se tak nebude rozhodovat podle toho, kdo Španělsku chybí na soupisce. Rozhodne, jestli Češi dokážou využít konkrétní změny v soupeřově jedenáctce, přitom ale nepodlehnout iluzi, že proti nim stojí jiný, výrazně slabší tým. Španělé potřebují vítězství v boji o první místo. Češi potřebují ukázat, že umějí kromě bránění také soupeři něco vnutit.
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Zdroje: Vše o sportu [1], UEFA – stav skupiny A3 a postupové scénáře [2], Španělská fotbalová federace RFEF – tisková konference Luise de la Fuenteho [3], RTVE – absence Yamala a Oyarzabala [4]