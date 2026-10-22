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Manchester United dostal čtyři góly od Coma. Fàbregas ukázal, co Carrickovu týmu chybí

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Manchester United prohrál v Lize mistrů na hřišti Coma 1:4 a prodloužil sérii bez vítězství na sedm utkání. Hlavní hvězdou byl Nico Paz se dvěma góly a asistencí, jenže vítězství domácích nestálo pouze na jeho mimořádné individuální kvalitě. Mužstvo Cesca Fàbregase dokončilo 594 přihrávek, dokázalo opakovaně překonávat středovou řadu United a vytvářelo prostor díky pohybu hráčů bez míče. Kapitán hostů Bruno Fernandes po utkání dokonce naznačil, že jeho tým měl napadat mnohem agresivněji. Fàbregas předvedl způsob fotbalu, se kterým si slavnější soupeř nevěděl rady.
Nicolas Paz (Como FC 1907)

Nicolas Paz (Como FC 1907)

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:30

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