Manchester United dostal čtyři góly od Coma. Fàbregas ukázal, co Carrickovu týmu chybí

Cesc Fàbregas sledoval, jak jeho Como čtvrtým gólem prakticky uzavírá zápas proti Manchesteru United. Do konce zbývala přibližně čtvrthodina a na ukazateli skóre svítilo 4:0. Domácí hráči přitom nepůsobili jako mužstvo, které právě překvapuje výrazně slavnějšího soupeře. Hráli s jistotou, pohybovali se přesně podle svých úkolů a dokázali opakovaně nacházet prostor v obraně soupeře.
United nakonec v nastavení snížili na 1:4, ale pro Michaela Carricka to byla jedna z nejbolestivějších evropských porážek v jeho trenérském působení. Dvaadvacetiletý Nico Paz se stal hlavní postavou utkání. Dal dva góly, připravil další a ukázal, proč patří mezi nejzajímavější mladé hráče evropského fotbalu.
Jenže pokud bychom vítězství Coma vysvětlovali výhradně jeho výkonem, přehlédli bychom mnohem důležitější příběh. Fàbregas totiž připravil mužstvo, které dokázalo soupeře přehrát v organizaci hry, přesnosti kombinací a pohybu bez míče.
První rána po 118 sekundách ukázala rozdíl v koncentraci
Manchester United inkasoval už ve druhé minutě. Nico Paz dostal před pokutovým územím příliš mnoho prostoru, Harry Maguire k němu nedokázal včas přistoupit a argentinský záložník zakroutil míč do horního rohu branky. Senne Lammens neměl mnoho možností zasáhnout.
Pro Carrickovo mužstvo přitom nešlo o ojedinělý problém. V předchozím evropském utkání proti Atléticu Madrid inkasovalo dokonce už po 47 sekundách. United se tak stali prvním anglickým klubem, který ve dvou po sobě jdoucích zápasech významné evropské soutěže dostal gól během úvodních dvou minut.
Takový začátek nutí mužstvo velmi rychle změnit plán. V případě United však nepřišla odpověď v podobě intenzivnějšího napadání nebo větší aktivity. Naopak Como postupně získávalo ještě větší kontrolu nad míčem. Domácí pak mohli rozvíjet přesně takový fotbal, který Fàbregas dlouhodobě prosazuje.
Fàbregasovy kombinace dostávaly United do neustálého pohybu
Jedním z nejvýraznějších statistických údajů bylo 594 úspěšných přihrávek Coma. Více jich proti Manchesteru United v jediném utkání Ligy mistrů naposledy dokončila Barcelona v dubnu 2019, tehdy jich měla 725. Samotný počet přihrávek samozřejmě neznamená, že tým automaticky hraje lépe. Míč lze dlouho držet i bez výraznějšího nebezpečí pro soupeřovu branku. Como jej ale využívalo jinak.
Domácí hráči opakovaně měnili své postavení, nabízeli se v prostoru mezi záložní a obrannou řadou a vytvářeli krátké kombinace, při nichž United nedokázali včas předávat bránící úkoly. Pokud soupeř po každé přihrávce musí znovu reagovat na pohyb několika hráčů, postupně ztrácí kompaktnost. Stačí jedna nepřesná reakce a vytvoří se prostor pro kolmou přihrávku nebo náběh za obranu.
United se v těchto situacích často opožďovali. Hráči Coma se dostávali do mezer mezi jednotlivými řadami a hosté neměli dostatečně rychlou odpověď. Výsledkem nebylo jen dlouhé držení míče, ale také konkrétní gólové příležitosti.
Druhý gól ukázal problémy De Ligta, třetí chybu Baleby
Ve 49. minutě přidalo Como druhou branku. Paz našel přihrávkou Anastasiose Douvikase, který utekl Matthijsi de Ligtovi a přesně zakončil. Nizozemský obránce nastoupil poprvé po 325 dnech, během nichž se zotavoval z problémů se zády. Jeho návrat byl pro United důležitou zprávou, ale proti výborně se pohybujícím útočníkům Coma se dostával do velmi nepříjemných situací. O osm minut později přišel třetí gól.
Carlos Baleba, kterého Carrick poslal na hřiště o přestávce, ztratil míč ve vlastní polovině. Paz situaci okamžitě využil, rozběhl se směrem k brance a zakončil přesně k tyči. Právě tato branka velmi dobře ukázala rozdíl mezi oběma mužstvy. Como bylo připravené okamžitě trestat chybu soupeře. United naproti tomu neměli kolem Baleby dostatečné zajištění a po ztrátě míče už nedokázali protiútok zastavit.
V 76. minutě završil domácí dominanci Jacobo Ramón, který po centru Kaikiho Bruna hlavou zvýšil na 4:0. Čtvrtý gól navíc vstřelil stoper, který se zapojil do útočné kombinace. I to vystihovalo sebevědomí a organizaci hry Coma.
Bruno Fernandes po zápase otevřel otázku Carrickovy taktiky
Pozornost vzbudila reakce kapitána Manchesteru United. Bruno Fernandes po utkání upozornil, že jeho mužstvo podle něj mělo být při napadání soupeřovy rozehrávky mnohem odvážnější. Como dostávalo příliš času na kombinaci a postupně získávalo stále větší jistotu. Fernandes také připomněl, že domácí obránci dokázali vystupovat vysoko a aktivně napadat hráče United dokonce na jejich vlastní polovině.
Současně uvedl, že rozhodnutí o způsobu presinku patří trenérskému štábu. Nemusíme z těchto slov automaticky vytvářet příběh o otevřené vzpouře kabiny. Kapitán však veřejně pojmenoval konkrétní taktický problém a naznačil, že by sám upřednostnil agresivnější přístup. Carrick po porážce převzal odpovědnost a výkon označil za nepřijatelný. Přiznal také, že se mu přístup mužstva vůbec nelíbil.
United tak mají problém nejen s výsledky, ale především s tím, že mezi zamýšleným způsobem hry a jeho provedením na trávníku vzniká výrazný rozdíl.
Como není úspěšné jen proto, že United hrají špatně
Když velký klub prohraje s menším soupeřem, pozornost se obvykle soustředí na jeho krizi. Manchester United si kritiku rozhodně zaslouží. Sedm utkání bez vítězství, čtyři porážky během této série a pouhé tři body ze tří zápasů Ligy mistrů představují bilanci, kterou klub jeho velikosti nemůže považovat za přijatelnou.
Jenže středeční utkání by byla škoda hodnotit pouze jako další selhání slavného mužstva. Fàbregasovo Como ukázalo, že dokáže hrát vlastní fotbal i proti soupeři s výrazně známějšími hráči. Nebálo se převzít iniciativu, držet míč pod tlakem a opakovaně měnit postavení hráčů tak, aby vznikaly nové možnosti přihrávek.
Fàbregas se nesnaží postavit mužstvo, které bude proti velkým týmům především přežívat. Chce tým schopný kontrolovat zápas aktivní hrou. Po utkání dokonce přiznal, že jej mrzel inkasovaný gól z nastavení. Při vedení 4:0 totiž hráčům nařídil snížit intenzitu, aby šetřili síly na další zápasy. Joshua Zirkzee následně skóroval a domácí přišli o čisté konto.
Je to výmluvný detail. Zatímco United řešili, jak se vyrovnat s těžkou porážkou, trenéra Coma mrzelo, že jeho mužstvo nedokončilo zápas bez inkasované branky.
United musí začít od organizace hry, ne od dalšího velkého jména
Pro Michaela Carricka přichází nejbližší důležitá zkouška v neděli proti Bournemouthu. Manchester United potřebuje vítězství, ale ještě naléhavěji musí vyřešit způsob, jakým jeho hráči reagují na pohyb soupeře, ztráty míče a nepříznivý vývoj utkání.
Nestačí mít kvalitní jednotlivce, pokud mužstvo nedokáže současně napadat, vzájemně se zajišťovat a udržet kompaktní postavení. Como předvedlo přesně to, co United chybělo.
Nico Paz se právem stal hlavním hrdinou večera, ale jeho dvě branky a asistence vyrůstaly z fungujícího týmového systému. Díky pohybu spoluhráčů měl prostor k rozhodování a při ztrátách soupeře mohl okamžitě útočit.
Pro Fàbregase je vítězství 4:1 nad Manchesterem United významným potvrzením jeho práce. Pro Carricka jde o nepříjemnou připomínku, že ani slavný dres a vysoké ambice nedokážou nahradit dobře organizované mužstvo.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Manchester United – Report: Como 4 United 1 [2], Sky Sports – Como 4:1 Man Utd, rozbor zápasu a statistiky [3], Reuters – Fernandes questions United's tactics after Como hammering [4], Football Italia – Fàbregas reacts to win over Manchester United [5].