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Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé

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Dennívýzva
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Dostavba dálnice D35 z Mohelnice do Starého Města by měla začít ještě letos. Investici formou PPP nyní podpořil hospodářský výbor Sněmovny. Na dálnici naváže obchvat Libivé, na silnicích kraje tak zmizí rovnou dva nebezpečné úseky.
Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé

Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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