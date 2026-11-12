Boston vyměnil Jaylena Browna za Paula George. Jejich první setkání ukázalo, proč to udělal

Představte si ten návrat. Ještě nedávno jste byli jednou z hlavních tváří Bostonu, společně s Jaysonem Tatumem jste klub dovedli k titulu, a najednou stojíte na druhé straně. Jaylen Brown při prvním utkání s někdejšími spoluhráči nastoupil za Philadelphii. A sledoval, jak jeho bývalý tým rozebírá obranu Sixers přesně tím způsobem, pro který v létě sáhl k zásadní změně.
Celtics vyhráli 123:101. Paul George, který přišel do Bostonu v obchodě zahrnujícím Browna, nastřílel 36 bodů a trefil šest trojek. Tatum přidal 21. Brown zaznamenal třináct bodů a navíc ho v úvodu zabrzdily osobní chyby. Boston proměnil 22 střel z dálky a podle oficiálního zápisu vyslal soupeři jasný vzkaz: jeho útok má dost variant i bez jednoho ze svých dlouholetých lídrů.
Co Boston hledal
Brown byl vynikající hráč, nikoli slabina, které by se Celtics potřebovali zbavit. Právě proto byla výměna tak zásadní. Boston musel obětovat jeden typ hvězdy, aby získal jinou kombinaci zkušeností, střelby a rolí kolem Tatuma. George je schopen hrát bez míče, trestat obranu po přihrávce a zapojovat se do útoku, ve kterém nemusí každou akci zakončit vlastní izolací.
Z utkání s Philadelphií nejvíc vyčnívá nejen Georgeových 36 bodů, ale týmových 22 trojek. Boston soupeři opakovaně nutil obranu rozhodovat se mezi hlídáním Tatuma a ochranou střelců kolem něj. Když se k tomu přidá George v rytmu, v jakém hrál proti bývalému klubu, rozhodnutí se stávají nepříjemnými v každém držení míče.
Je ale důležité nezaměnit výsledek jednoho večera za důkaz, že George je lepší hráč než Brown. Jejich přínos má jinou podobu a také jiné nároky na zbytek sestavy. Georgeův ideální večer neznamená, že takhle bude vypadat každý zápas. A Brownova nepovedená premiéra proti Bostonu nevypovídá sama o sobě, zda se mu v Philadelphii dlouhodobě podaří vybudovat silnou roli.
Proč to pro Browna bylo tak těžké
První návrat proti bývalému týmu nikdy není běžný zápas. Brown navíc narazil na organizaci, která velmi dobře zná jeho silné stránky, rytmus i rozhodování. Když se k tomu přidají rychlé fauly, útočník se dostává pod tlak: chce být vidět, ale zároveň nesmí další chybou ztratit minuty.
Sixers potřebují, aby Brown byl nejen střelcem, ale i stabilním článkem útoku vedle dalších hvězd. V úterním zápase však Philadelphia výrazně zaostala v týmové střelbě z dálky i v kontrole tempa. Když soupeř nasází 22 trojek, samotných pár povedených izolací výsledek nezmění.
Boston vstoupil do sezony v dobré formě a po tomto vítězství měl bilanci 9–2. Zajímavější než samotné pořadí ve Východní konferenci je otázka, zda nový model obstojí v těsných zápasech proti nejlepším obranným soupeřům. Tam se ukáže, kolik si Celtics zachovali z Brownovy síly v soubojích a kolik skutečně získali Georgeovou univerzálností.
Výměny hvězd se rády hodnotí podle prvního vzájemného utkání. Fanoušci Bostonu k tomu dostali skoro dokonalý materiál: vysokou výhru a dominantního George. Skutečné vyúčtování ale přijde mnohem později. Důležité je, že Celtics už teď ukázali, jak si představují útok po Brownovi — a pro Philadelphii to byl nepříjemně přesvědčivý obrázek.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers, box score a reportáž [2], Reuters – NBA roundup ze dne 11. listopadu 2026 [3]