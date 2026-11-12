Sabonis odehrál 24 minut a nedal ani bod. Skončila série dlouhá 596 zápasůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sabonis odehrál 24 minut a nedal ani bod. Skončila série dlouhá 596 zápasů
Článek byl publikován 12.11.2026 10:42
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