Letos by princezně Dianě bylo 65 let. AI sestavila portrét, jak by vypadala nyní jako dáma v letech

Diana Frances Spencer se narodila 1. července 1961 v anglickém Norfolku. Pocházela ze starého šlechtického rodu Spencerů a její dětství bylo od běžného života poměrně vzdálené. Přesto se z ní nestala odměřená aristokratka. Právě naopak. Lidé si ji oblíbili pro její přirozené vystupování, bezprostřednost a schopnost navázat kontakt i s těmi, kteří stáli na okraji společnosti.
Do povědomí veřejnosti vstoupila díky vztahu s tehdejším princem Charlesem. Vzali se
29. července 1981 v londýnské katedrále svatého Pavla. Jejich svatbu sledovaly stovky milionů televizních diváků a Diana se prakticky přes noc stala jednou z nejslavnějších žen planety.
Manželství ale nebylo pohádkové. Pár měl dva syny, Williama a Harryho, vztah se však postupně rozpadal. V roce 1992 oznámili odloučení a v srpnu 1996 se rozvedli.
Diana se po rozvodu začala více soustředit na vlastní život a
charitativní práci. Věnovala se mimo jiné pomoci lidem s AIDS, nemocným dětem a lidem bez domova. Velkou pozornost vzbudila také její kampaň proti nášlapným minám. V roce 1997 navštívila Angolu, kde se setkala s oběťmi těchto zbraní a upozorňovala na jejich nebezpečí.
Žena, která udávala módní směr
Diana nebyla jen členkou britské královské rodiny. Stala se také jednou z
nejvýraznějších módních ikon své doby. Její styl se během let výrazně proměňoval. Zpočátku nosila romantické šaty, výrazné klobouky a typické účesy 80. let. Později dala přednost jednodušším střihům, elegantním kostýmům a sebevědomějším kombinacím.
Po rozvodu se její oblékání ještě více uvolnilo. Nosila saka s výraznými rameny, jednoduché šaty, sportovní oblečení i pohodlné svetry. Dokázala vypadat elegantně při oficiálním setkání stejně jako při obyčejné procházce. Její módní inspirací byly mimo jiné návrhářky a návrháři Catherine Walker, Versace nebo Valentino.
Kdyby Diana dosud žila, bylo by jí 65 let. Její podoba by se samozřejmě změnila, ale výrazné oči, charakteristický úsměv a světlé vlasy patřily k jejím poznávacím znakům.
Jak by vypadala Diana v pětašedesáti?
Umělá inteligence vytvořila portrét ženy, ve které stále Dianu poznáte, ale její tvář už nese přirozené známky věku. Světlé vlasy zůstaly krátké a vzdušně upravené, výrazné modré oči neztratily svůj půvab a jemné vrásky kolem očí a úst dodávají tváři zralejší výraz. Elegantní světlé sako a perlové náušnice odkazují na styl, který princezna tak ráda nosila:
Možná podoba princezny Diany jako starší ženy | Zdroj: Vygenerováno s pomocí ChatGPT OpenAI redakcí Nespechej.cz
Samozřejmě nejde o skutečnou vizualizaci jejího vzhledu. Nikdo nemůže vědět, jak by Diana zestárla, jaký účes by si vybrala nebo zda by si zachovala svůj někdejší módní vkus. Vygenerovaný portrét je pouze uměleckou představou.
Jedno je ale jisté. Diana zemřela příliš mladá na to, aby se mohla stát babičkou, sledovat dospívání svých synů a prožívat další etapu života. Její život se zastavil v roce 1997, její podoba a příběh ale zůstávají v paměti lidí i po třech desetiletích.
Zdroje článku:
people.com, royal.uk, hrp.org.uk, nespechej.cz
Autor článku:
Anna Marková