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Letos by princezně Dianě bylo 65 let. AI sestavila portrét, jak by vypadala nyní jako dáma v letech

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Byla jednou z nejsledovanějších žen světa. Její účes i módní styl kopírovaly miliony žen a její úsměv poznávali lidé na všech kontinentech. Princezna Diana ale neměla příležitost zestárnout. Když 31. srpna 1997 tragicky zahynula při autonehodě v Paříži, bylo jí pouhých 36 let.
Letos by princezně Dianě bylo 65 let. AI sestavila portrét, jak by vypadala nyní jako dáma v letech

Letos by princezně Dianě bylo 65 let. AI sestavila portrét, jak by vypadala nyní jako dáma v letech

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:40

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