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Obálka v lednici může záchranářům ušetřit čas. Karviná ji rozdává zdarma

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Karviná pokračuje v distribuci takzvaných IN.F.Obálek, do nichž si lidé zapisují údaje o zdravotním stavu, lécích, alergiích a kontaktech na své blízké. Pomůcka uložená v lednici může záchranářům usnadnit zásah.
Obálka v lednici může záchranářům ušetřit čas. Karviná ji rozdává zdarma

Obálka v lednici může záchranářům ušetřit čas. Karviná ji rozdává zdarma

Zdroj: Statutární město Karviná
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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